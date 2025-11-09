Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Burriana planta 47 nuevos árboles en las rondas Panderola y Pere IV

La actuación mejora la accesibilidad en aceras, incrementa la sombra y refuerza el compromiso municipal con una ciudad más verde

El ayuntamiento de Burriana planta 47 nuevos árboles en las rondas Panderola y Pere IV dentro de su plan de renaturalización urbana.

Concha Marcos

Onda

El Ayuntamiento de Burriana continúa su apuesta por una ciudad más verde, amable, sostenible y accesible a través de su plan de renaturalización urbana. Dentro de esta estrategia, se está llevando a cabo la plantación de 47 nuevos árboles en las recientemente remodeladas ronda de la Panderola y ronda Pere IV.

En la ronda de la Panderola, tras la renovación completa de las redes de alcantarillado y abastecimiento de agua potable, y la mejora integral de las aceras desde la plaza de la Estacioneta hasta la avenida de Nules, se han habilitado nuevos alcorques en la zona de estacionamiento, lo que permite liberar las aceras de obstáculos y mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. En esta vía se plantarán 15 ejemplares de la especie Tipuana tipu, seleccionada por su valor ornamental y su capacidad para generar sombra.

En la ronda Pere IV, donde se ha ampliado la acera derecha hasta los cuatro metros de anchura y se ha renovado la red de abastecimiento, se plantarán 32 nuevos árboles de las especies Pyrus calleryana y Tipuana tipu.

Más sombra y confort climático

Ambas intervenciones siguen la línea estratégica municipal de incrementar las zonas verdes, mejorar el confort climático urbano y favorecer un entorno más amable y saludable para los vecinos.

El plan de renaturalización de Burriana incorpora 47 nuevos árboles para incrementar la sombra y el bienestar urbano.

“Con estas actuaciones de renaturalización de la ciudad, estamos promoviendo una Burriana más saludable, accesible y preparada para afrontar los retos del futuro”, ha valorado el concejal de vía pública, Mario Trullen, quien ha destacado que “estos trabajos son un paso más dentro de la planificación integral que tiene como objetivo incluir arbolado en todas las remodelaciones urbanas”.

Trullen ha añadido que “no solo mejoramos la infraestructura urbana, sino también la calidad de vida de los vecinos, porque el nuevo arbolado ofrecerá sombra, reducirá la temperatura y hará de Burriana una ciudad más paseable y amable”.

