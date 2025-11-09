‘Cerámica con Corazón’ lleva a Onda a la final de los Premios ACOP
La Asociación de Comunicación Política reconoce la excelencia e innovación de la iniciativa solidaria impulsada por el Ayuntamiento y el sector cerámico
La campaña solidaria Cerámica con Corazón, impulsada por el Ayuntamiento de Onda junto a las empresas cerámicas del municipio, ha sido finalista en la categoría de Mejor Campaña Institucional en la II edición de los Premios ACOP, que concede la Asociación de Comunicación Política.
El jurado ha destacado la eficacia comunicativa y el impacto social directo del proyecto, que permitió distribuir cerca de 50.000 m² de azulejos y ayudar a 263 familias afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana.
La Asociación de Comunicación Política otorga estos galardones para reconocer la excelencia, la innovación y las buenas prácticas en comunicación política en el ámbito hispanohablante. ‘Cerámica con Corazón’ ha sobresalido por convertir una acción social urgente en una campaña cercana y altamente efectiva, en la que se combinaron herramientas digitales, comunicación directa, acciones audiovisuales y un intenso trabajo con medios.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha afirmado: “Hemos demostrado que en Onda hacemos la mejor cerámica del mundo y también la más solidaria, la más humana y la que más corazón tiene”. Además, ha querido agradecer “a todas las empresas, trabajadores y voluntarios que se han volcado con esta iniciativa”.
