La Generalitat inicia las obras para mejorar la eficiencia energética del juzgado de Vinaròs
La construcción de un nuevo vestíbulo cuenta con una inversión de 103.890 euros
La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha iniciado las obras para la construcción de un nuevo vestíbulo en la sede judicial de Vinaròs, con el objetivo de reducir su consumo energético y las emisiones de CO₂.
La actuación cuenta con una inversión de 103.890 euros, destinada a mejorar la eficiencia del edificio y reforzar el confort térmico de trabajadores y ciudadanos que acuden a realizar los trámites.
¿En qué consistirán las obras?
El proyecto prevé la construcción de un vestíbulo de acceso en la zona de entrada de la sede judicial de Vinaròs mediante la instalación de un paramento acristalado dotado de dos puertas correderas automáticas, creando un volumen que se cierra con un techo igualmente acristalado, dotando al acceso de un espacio de transición entre el exterior y el interior que reduce las pérdidas energéticas, mejorando la eficiencia energética de la edificación.
Asimismo, se construirá una sala de lactancia en la superficie del vestíbulo junto al muro cortina norte mediante un tabique opaco, que contará con ventilación y climatización.
Placas solares
La sede judicial de Vinaròs dispone de instalaciones de placas solares fotovoltaicas, capaces de suministrar el 17 % del consumo eléctrico del edificio. Durante 2024, estas placas generaron 36.210 kWh, lo que supuso un ahorro de 6.518 euros en energía.
Esta actuación forma parte del compromiso de la Conselleria de Justicia y Administración Pública con la sostenibilidad y la modernización de las infraestructuras judiciales, contribuyendo a un uso más eficiente de los recursos y a la mejora de los servicios para los ciudadanos.
