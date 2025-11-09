La Diputación recupera el esplendor de 'La Piedad' de Alfondeguilla

La Diputación de Castellón ha recuperado el esplendor de La Piedad de Alfondeguilla. El servicio de restauración provincial ha devuelto el valor artístico y devocional a esta escultura de madera policromada, que podrá seguir siendo una parte esencial del patrimonio cultural y religioso del municipio tras el minucioso trabajo de restauración realizado.

El diputado de cultura, Alejandro Clausell, se ha desplazado esta semana a Alfondeguilla para llevar a cabo la entrega de la pieza restaurada en la ermita del Cristo del Calvari, donde se conserva esta obra devocional de los siglos XVIII-XIX.

Un tesoro recuperado

“Devolver a los vecinos de Alfondeguilla esta obra demuestra el compromiso que tenemos por preservar el valor artístico y patrimonial de los tesoros de los municipios de nuestra provincia”, ha señalado Clausell durante el acto.

La escultura, de 79 x 34 x 24 cm, representa la clásica escena de La Piedad y forma parte de un conjunto de imaginería popular de gran arraigo en la tradición religiosa local. Su procedencia, según la tradición oral, se remonta a la isla de Ibiza.

Restauración respetuosa y detallada

La intervención ha seguido criterios actuales de conservación y restauración respetuosa, con el objetivo de recuperar la autenticidad de la pieza sin alterar su naturaleza original.

El diputado de cultura, Alejandro Clausell, junto al párroco de Alfondeguilla durante la entrega de la obra restaurada en la ermita del Cristo del Calvari. / MEDITERRÁNEO

Entre las actuaciones realizadas destacan la limpieza superficial, la eliminación de repintes no originales, la consolidación del soporte y las capas pictóricas, el tratamiento contra xilófagos y la reposición volumétrica de los dedos faltantes del Cristo y dos estrellas de la aureola de la Virgen, empleando materiales compatibles y reversibles.

Gracias a este trabajo, el servicio de restauración de la Diputación ha logrado asegurar la conservación a largo plazo de la escultura y devolverle su integridad estética, garantizando que continúe siendo un referente del patrimonio artístico y religioso de Alfondeguilla.