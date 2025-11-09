Entrevista al alcalde de Burriana: "La estrategia nacional de Vox nos ha abocado a una situación incomprensible"

-Han gobernado en coalición con Vox desde junio de 2023 hasta la reciente ruptura. ¿Cuál es el balance general que hace de esta primera etapa? ¿Qué logros destacaría de la gestión conjunta, y cuáles fueron las principales dificultades que ya se vislumbraban en el día a día?

Burriana cierra ahora una etapa de gobierno en coalición liderada por nosotros que, con honestidad, podría afirmar que ha funcionado en casi todas sus concejalías con la precisión y eficacia de un reloj suizo. Por ello he dicho desde el primer momento, que era una ruptura dolorosa y que no me dolían prendas en expresar nuestro más sincero agradecimiento a Juan Canos, Antonio Ferrándiz y Beatriz Conejero por la dedicación, el esfuerzo y el servicio que han prestado a nuestra ciudad durante el tiempo en que han formado parte de este equipo de Gobierno.

Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo la estrategia política nacional de Vox, impuesta por quienes anteponen sus intereses particulares o partidistas al bienestar general de Burriana, nos ha abocado a una situación política incomprensible, donde nuestro socio de gobierno decidió votar en contra de una bajada de impuestos que llevábamos en el propio pacto.

Son muchísimos los logros que hemos conseguido en apenas dos años, desde atraer inversiones récord a la ciudad, proyectos a largo plazo como los avances en Sant Gregori, la construcción del gran colector, la rehabilitación del Teatro Payà hasta temas más cotidianos como una mejor iluminación, limpieza y seguridad para Burriana.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer (PP), en las instalaciones de 'Mediterráneo'. / Manolo Nebot

-La ruptura se formalizó tras el voto en contra de los concejales de Vox en un paso previo a los presupuestos, que incluía una bajada de impuestos contemplada en el pacto de gobierno. ¿Fueron los motivos esgrimidos (voto en contra de la bajada de impuestos y división interna) la causa real y principal, o se trató de un cúmulo de tensiones políticas y de gestión que hicieron insostenible la coalición?

Esta ha sido una situación que no se había dado hasta ahora. No ha sido un cúmulo de tensiones, porque en general, pese a haber diferencias, siempre las hemos resuelto de forma razonable. La causa es la que hemos contado desde el primer momento: en el punto número 10 del pacto defendíamos la bajada de impuestos para Burriana, que es lo que se propuso aprobar en el pleno y que ellos rechazaron. Estuvimos avisándoles de que, si se votaba en contra, se rompía el pacto y, por lo tanto, se cesaría a aquellos concejales que votaran en contra. Por tanto, creo que la causa objetiva es que no podemos permitir que en el equipo de gobierno haya gente que provoque inestabilidad, votando en contra del gobierno y de los intereses de Burriana.

Y el que no quiera estar sumando, lo que tiene que hacer es bajarse del carro y si no bajan ellos, pues los bajaremos nosotros. A partir de ahí, si eso provoca que en estos momentos haya un riesgo de que yo pueda dejar de ser alcalde pues me iré a mi casa pensando siempre que, desde luego, no he traicionado a mi ciudad ni he defraudado a quienes me votaron.

La división interna de Vox que esa votación provocó, no soy quién para valorarla, deberá hacerlo el único concejal que ha quedado en ese grupo, tras adoptar una decisión incomprensible para todos.

-Usted afirmó que la decisión de Vox fue "teledirigida" desde fuera. ¿Cree que la disciplina de partido de Vox a nivel autonómico o nacional prevaleció sobre la estabilidad del gobierno local y los intereses de Burriana?

Bueno, no sé si la palabra que define todo esto sería disciplina. El año pasado, en la misma decisión en Burriana, votaron a favor. En el Ayuntamiento de Castellón apenas una semana antes votaron a favor. En municipios con gobiernos socialistas como Vila-real o Nules estando en la oposición votaron abstención. Y en Burriana, formando parte del gobierno han votado en contra. Que fue una decisión teledirigida que ellos mismos no entendían, lo han dicho públicamente miembros del propio grupo municipal de Vox.

-Durante este tiempo, el anterior concejal de Cultura, Jesús Albiol, generó varias controversias públicas (como las relacionadas con la Biblioteca o la retirada de la placa conmemorativa de la Casa de la Cultura. ¿Considera que estas polémicas desgastaron la imagen del equipo de gobierno en su conjunto y contribuyeron, aunque sea de forma indirecta, a la ruptura final del pacto? El PSPV le pidió en pleno restituir medidas que se suprimieron desde el área de Cultura. ¿Lo va a hacer?

Es público que he salido siempre a enmendar las decisiones que hemos considerado contrarias al objetivo de ser un gobierno para todos o que entendíamos que discriminaban a cualquier colectivo. Por desgracia lo que han conseguido estas polémicas muchas veces, es tapar el verdadero trabajo que se ha ido realizando durante estos dos años para transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida y los servicios de los burrianenses. Es triste que en una Burriana que hoy recibe más inversiones que nunca, es más segura, está más limpia y mejor iluminada, mucha gente nos ha conocido por esas polémicas.

-Las áreas de Cultura, Urbanismo y Seguridad Ciudadana estaban en manos de los ediles cesados (Jesús Albiol, Juan Canós y Antonio Ferrándiz, respectivamente). Ahora las asumen ediles del PP. En el área de Cultura, ya se han visto movimientos de los concejales Paloma Boix y Alejandro Clausell con los técnicos. ¿Veremos un giro en la línea de trabajo de esta concejalía? ¿en qué aspectos? Por otro lado, ¿Qué directrices principales se han marcado para las complejas áreas de Urbanismo (ahora Mario Trullen) y Seguridad (asumida por usted)?

Bueno, evidentemente siempre hay cambios cuando las personas que están al frente son diferentes. Pero en líneas generales, vamos a seguir el rumbo marcado desde el principio. Hemos realizado la restructuración con la máxima celeridad y diligencia para que la gestión municipal no se vea afectada y para seguir centrados en lo más importante: mejorar la calidad de vida de los burrianenses y transformar la ciudad.

Veremos algunas novedades y otros cambios que ya hemos anunciado o iremos anunciando en la forma de gestionar ciertas áreas como la Biblioteca o la programación de Cultura. Respecto a Seguridad y Emergencias, que he asumido, los vecinos nos trasladaron en campaña electoral la importancia de la figura del policía de barrio y en esa línea trabajaremos en los próximos meses.

Jorge Monferrer (i) conversa con Miguel Agost y Ángel Báez durante su visita a la redacción de 'Mediterráneo'. / Manolo Nebot

-Ahora gobiernan en minoría. El reto inmediato son los presupuestos de 2026. ¿Cree que encontrará la sintonía necesaria con los grupos de la oposición? Compromís ya votó a favor de la bajada de impuestos por ejemplo. ¿Qué mano tiende a la oposición para garantizar la aprobación de las cuentas municipales? Asimismo, ¿puede adelantarnos algunas inversiones previstas para el próximo ejercicio o al menos las líneas generales?

Sabíamos que asumíamos riesgos al tomar esta decisión y ahora es un momento en el que todos los concejales que componen la corporación municipal, sin excepción de color político, tendrán que asumir plenamente su responsabilidad ante una gobernabilidad que va a requerir de acuerdos y consensos entre personas que piensan de forma diferente.

De la misma forma que al inicio de la legislatura habíamos hablado con todos los grupos políticos, lo vamos a seguir haciendo. Pero también aquellos que han ofrecido una y otra vez su apoyo para no depender de nuestro exsocio de gobierno, pueden demostrar con hechos y no con palabras, que quieren arrimar el hombro por el bien de nuestra ciudad. Mientras, los nuevos representantes que entran en la corporación, tendrán la oportunidad de elegir si suman su granito de arena para sacar adelante proyectos vitales para el futuro de la ciudad, o se dedican a poner palos en las ruedas.

-Por otro lado, tras la salida del ejecutivo, Vox ocupará escaños en la oposición con dos nuevos concejales que sustituyen a los dimitidos. ¿Espera una oposición más dura y fiscalizadora por parte de Vox?

El único concejal que queda de Vox ya ha amenazado con que vamos a conocer su verdadera cara como oposición. Es pronto para decir qué tipo de oposición harán los nuevos integrantes, puesto que oficialmente tampoco sabemos sus nombres. Algo habéis publicado los medios de comunicación por lo que nos podemos hacer una idea. En cualquier caso, ahora podrán hacer oposición desde la oposición, que es el lugar correcto para hacer esta tarea.

-La reciente dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, en el contexto de la gestión de la DANA y el debate sobre su aforamiento, marca un momento de inestabilidad política a nivel autonómico. Como alcalde del Partido Popular, y considerando que su propio gobierno local acaba de reestructurarse, ¿cómo valora la situación política valenciana actual y el futuro del Gobierno de la Generalitat? ¿Cree que esta crisis afectará a la relación y la llegada de inversiones y proyectos clave de la Generalitat a municipios como Burriana?

Mazón ha dimitido frente a los que no asumen responsabilidades por nada. Esto debe de quedar bien claro, y creo que deberían ser otros quienes hicieran una reflexión. En la Generalitat Valenciana hay unos presupuestos aprobados, y unas inversiones comprometidas de más de 70 millones de euros para Burriana que no tengo ninguna duda que se van a ejecutar. Sin embargo, en el Gobierno de España, desde el 24 de noviembre de 2022, fecha de aprobación de los últimos Presupuestos Generales del Estado, no tenemos ni inversiones ni gestión por parte de Sánchez, dejando desprotegidas nuestras playas y sin inversiones en los cauces de los ríos.

Y respecto a la dana, es evidente que fue una emergencia nacional y Sánchez tenía los medios, la autoridad y la obligación de ayudar. Ninguna emergencia nacional depende de una sola persona y llevamos siete años sin recibir una sola obra que habría salvado vidas.

-El PAI Sant Gregori es un proyecto de enorme envergadura y complejidad, ahora bajo la gestión directa municipal. ¿Se está desencallando realmente el proyecto a buen ritmo? Además, el exconcejal Jesús Albiol hizo insinuaciones sobre supuestos vínculos familiares suyos con el PAI Sant Gregori. ¿Qué tiene que decir ante esas insinuaciones, y cómo garantiza la transparencia total en la gestión de este macroproyecto?

Las insinuaciones deben de ir acompañadas de pruebas. Urbanismo ha estado en manos de Vox hasta ahora, si tienen alguna duda de la gestión que se ha estado haciendo deberían de hablar entre ellos mismos. Es más, han votado a favor en cada paso de Sant Gregori hasta el último pleno. Este proyecto es una patata caliente que con la ayuda de los técnicos y muchos expertos estamos sacando adelante lo más rápido que se puede para no arruinar al Ayuntamiento.

Sería deseable que aquellos que lanzan insinuaciones para crear una cortina de humo que tape que han votado en contra de bajar los impuestos, pidan disculpas por mentir a los ciudadanos y poner en riesgo un proyecto fundamental para nuestra ciudad.

-El Ayuntamiento ha presentado alegaciones tras la negativa para optar a las ayudas de los Fondos Europeos, clave para la reurbanización del Pla. Si la respuesta de Europa no es favorable y se pierden estos fondos, ¿la reurbanización del Pla será igualmente posible de llevar a cabo con fondos propios y a qué ritmo, o se verá seriamente comprometida?

Bueno, es que alguien nos debería explicar cuál ha sido el criterio de reparto de los fondos europeos del señor Sánchez. Nosotros hemos presentado proyectos a través de los mismos técnicos de los últimos años, iniciativas que cumplían con las exigencias marcadas y que han sido a nuestro juicio mal valoradas. Piensen que no es un caso aislado el de Burriana, ciudades como Alicante han quedado también fuera y queremos que nos den una explicación convincente. Ya nos hemos quedado sin las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado y ahora también nos quieren quitar los de Europa que puntúa el Ministerio. Es un despropósito y un sinsentido.

En cuanto al Pla, si algo tiene este equipo de valientes es que no se detiene. Una vez tengamos la convicción que no van a llegar esos fondos veremos y analizaremos cómo podemos afrontar todas esas obras de gran calado y cuantía. Desde luego, que Burriana tiene ahora una gestión económica ejemplar y veremos cómo afrontar este contratiempo para conseguir esa reurbanización de nuestro centro histórico.

-La protección del litoral y la construcción de espigones es un tema fundamental para Burriana. La falta de noticias y avances por parte de Costas es una constante. ¿No cree que es momento de escalar las acciones y tomar medidas más contundentes (movilizaciones, reuniones de alto nivel, etc.) para forzar una respuesta y un compromiso firme del Gobierno en este tema?

Es un ejemplo más de que el Gobierno de España nos tiene abandonados. Tienen la competencia para proteger nuestra playa pero no han movido ni un solo dedo y la han dejado a merced de los temporales. Personalmente, yo he viajado a Madrid, al propio ministerio, para trasladarles la preocupación de los vecinos de Burriana y la urgencia de las obras que están comprometidas y deberían de acometer urgentemente.

En cuanto a las reuniones de más alto nivel, me consta que la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, también ha trasladado las necesidades de Burriana y de todo el litoral de la provincia. Y respecto a las manifestaciones, a pesar de que yo siempre soy partidario de agotar la vía del dialogo y del acuerdo, las ha habido en el pasado e imagino que volverán a haberlas si continua la inacción de Sánchez y de un gobierno central incapaz de hacer su trabajo.