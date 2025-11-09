Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Morella vive una espectacular décima Trobada de Dimonis con 250 participantes y un estallido de fuego y pólvora

Participan en un gran correfoc grupos llegados desde las Islas Baleares, Cataluña, Aragón y distintos puntos de la Comunitat Valenciana

Javier Ortí

Morella

Morella volvió a arder —de emoción, tradición y pólvora— durante la décima Trobada de Dimonis, que reunió este sábado a más de 250 dimonis y llenó las calles de la ciudad amurallada de fuego, humo y el característico olor a pólvora. El encuentro, consolidado ya como una de las citas más esperadas del calendario festivo, celebró por todo lo alto su primera década de vida con una jornada multitudinaria y llena de momentos inolvidables.

La mañana estuvo dedicada a los más pequeños, con un ambiente familiar y festivo en la plaza. El grupo Trobadorets fue uno de los grandes protagonistas del día con un concierto lleno de ritmo, alegría y participación infantil que hizo disfrutar a niños y mayores por igual.

Por la tarde, las colles de dimonis tomaron las calles de Morella en un espectacular pasacalle, seguido del concurso de encendidas conjuntas y del gran correfoc, que convirtió el casco histórico en un auténtico mar de chispas, tracas y luces danzantes. La participación de grupos llegados desde las Islas Baleares, Cataluña, Aragón y distintos puntos de la Comunitat Valenciana puso de manifiesto el carácter abierto y festivo de esta trobada.

Reconocimientos

Por la noche, en la cena de hermandad entre las collas, se produjo uno de los momentos más emotivos del encuentro. Se entregaron reconocimientos a personas que han trabajado incansablemente por sacar adelante la organización. En este sentido, destacó la entrega de una placa conmemorativa y de agradecimiento a Javier Ortí “Bartolo”, por su labor incansable desde que asumió el liderazgo del grupo de Dimonis de Morella y por haber creado y mantenido la Trobada de Dimonis, que llegó a su décima edición.

La fiesta culminó en el polideportivo municipal con una gran celebración a cargo del grupo Sonia y sus Secuaces, que hicieron vibrar al público y pusieron el mejor cierre a una jornada marcada por la emoción, la música y el fuego.

La décima Trobada de Dimonis de Morella ha sido, sin duda, un rotundo éxito de participación y ambiente, consolidando a la capital dels Ports como un referente del fuego festivo y la cultura popular mediterránea.

