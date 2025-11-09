Onda impulsa el debate sobre el futuro de la cerámica en la era de la construcción industrializada

Onda vuelve a situarse en el centro de la innovación industrial. La ciudad acogerá, en el espacio de La Campaneta Factoría Cultural, la jornada Construcción industrializada: cómo impacta en el futuro del sector cerámico, un encuentro que reunirá a empresas tecnológicas, ingenierías, fabricantes y prescriptores para analizar el papel de la cerámica en los nuevos modelos constructivos sostenibles y de alto valor añadido.

El evento, organizado por el ayuntamiento de Onda en colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón, se celebrará el viernes 28 de noviembre, de 9.00 a 12.00 horas, y contará con la participación de referentes del sector como una empresa cerámica ondense, Reymansa y Boreal Open Systems, junto a la directora general del ITC-AICE, Yolanda Roig, que moderará la mesa empresarial ‘Innovación e integración cerámica en sistemas industrializados’.

Una jornada para anticipar el futuro del sector

Durante la jornada se abordarán los retos y oportunidades que la industrialización plantea a la cerámica, desde el diseño de sistemas modulares y la automatización de procesos hasta la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad como ejes de competitividad internacional.

La cita empresarial contará también con un espacio de networking destinado a crear sinergias y nuevos proyectos entre compañías del clúster cerámico, la construcción y la tecnología.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que “Onda es la capital de la innovación cerámica y lidera el salto hacia la construcción del futuro”. Además, ha señalado que “la industrialización es una oportunidad para las empresas y una estrategia de competitividad que consolida a Onda como epicentro de la transformación industrial”.

Un sector estratégico para Onda y Europa

Según los últimos datos de ASCER, la producción cerámica española alcanzó 416 millones de metros cuadrados en 2024, con un crecimiento del 5,6%, y más de la mitad de las exportaciones se dirigieron al mercado europeo.

A su vez, Eurostat confirma que la construcción en la Unión Europea creció un 3,6% en 2025, mientras el mercado de edificios prefabricados supera los 28.000 millones de dólares, con un crecimiento anual superior al 6%.

“Estos datos reflejan una tendencia imparable: la construcción industrializada marcará el futuro del hábitat europeo, y la cerámica de Onda tiene la oportunidad de ser protagonista”, ha subrayado Ballester.

Las personas interesadas en participar en la jornada pueden inscribirse a través del formulario disponible en línea: https://forms.gle/oJgeNgkXBRXqSk486.