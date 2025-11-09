Onda, un viaje por el corazón patrimonial del interior de Castellón

Onda es una de las joyas históricas mejor conservadas del interior de provincia de Castellón. Situada a las puertas del Paratge Natural de la Serra d’Espadà, esta ciudad milenaria ha sabido crecer sin renunciar a sus raíces, manteniendo vivo un legado patrimonial que atraviesa civilizaciones y siglos.

El Castillo de las 3.000 Torres, testigo de la historia de Onda. / Mediterráneo

Un castillo que narra mil años de historia

El emblema de Onda es su Castillo de las 300 Torres, una fortaleza andalusí del siglo X que domina el casco histórico y ofrece una de las mejores panorámicas de la Plana. En su interior se encuentran restos de la antigua medina y un moderno centro de interpretación que explica la evolución de la ciudad desde la época islámica hasta la actualidad.

Plaza de la Font de Dins. / Mediterráneo

Centro Histórico

Pasear por el casco antiguo de Onda es hacerlo por un libro abierto de historia. Sus callejuelas medievales, plazas y rincones singulares —como las Escaletes dels Gats o la Plaza del Almudín (Font de Dins)— conservan el carácter de la villa medieval.

Destacan también monumentos como la Iglesia de la Asunción, la Iglesia de la Sangre o la Torre de la Presó.

La cerámica, esencia de la identidad local, está presente en fachadas, sotabalcons y espacios públicos, recordando siglos de tradición industrial y artística.

La cerámica forma parte de la esencia de Onda. / Mediterráneo

Oferta museística

Museo del Azulejo Manolo Safont, referencia nacional en cerámica y diseño industrial.

Museo de Historia y Arqueología del Castillo, para comprender el pasado de la ciudad.

Molí de la Reixa y Cova de l'Algepsar, ejemplos de patrimonio etnográfico y arqueológico.

Centro de interpretación del agua y espacios naturales, que pone en valor el entorno medioambiental.

Naturaleza y patrimonio

A solo unos minutos del casco urbano, el pantano del Sitjar y los senderos de la Serra d'Espadà invitan a disfrutar de rutas, miradores y actividades al aire libre. Espacios como el Montí o las Peñas Aragonesas convierten Onda en un enclave ideal para senderismo, turismo activo y fotografía de naturaleza.

castillo vista /

Un patrimonio para vivirlo

Onda se visita, pero sobre todo, se descubre, se pasea, se escucha y se siente. Su patrimonio material e inmaterial, su entorno natural y su cultura abierta al visitante hacen de la ciudad un destino imprescindible para quienes buscan autenticidad, historia y naturaleza en el interior mediterráneo.

Más información y visitas guiadas: www.ondaturismo.es o @visitonda