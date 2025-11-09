Onda, un viaje por el corazón patrimonial del interior de Castellón
El entorno natural del municipio y su cultura abierta al visitante convierten la ciudad un destino imprescindible
Onda es una de las joyas históricas mejor conservadas del interior de provincia de Castellón. Situada a las puertas del Paratge Natural de la Serra d’Espadà, esta ciudad milenaria ha sabido crecer sin renunciar a sus raíces, manteniendo vivo un legado patrimonial que atraviesa civilizaciones y siglos.
Un castillo que narra mil años de historia
El emblema de Onda es su Castillo de las 300 Torres, una fortaleza andalusí del siglo X que domina el casco histórico y ofrece una de las mejores panorámicas de la Plana. En su interior se encuentran restos de la antigua medina y un moderno centro de interpretación que explica la evolución de la ciudad desde la época islámica hasta la actualidad.
Centro Histórico
Pasear por el casco antiguo de Onda es hacerlo por un libro abierto de historia. Sus callejuelas medievales, plazas y rincones singulares —como las Escaletes dels Gats o la Plaza del Almudín (Font de Dins)— conservan el carácter de la villa medieval.
Destacan también monumentos como la Iglesia de la Asunción, la Iglesia de la Sangre o la Torre de la Presó.
La cerámica, esencia de la identidad local, está presente en fachadas, sotabalcons y espacios públicos, recordando siglos de tradición industrial y artística.
Oferta museística
- Museo del Azulejo Manolo Safont, referencia nacional en cerámica y diseño industrial.
- Museo de Historia y Arqueología del Castillo, para comprender el pasado de la ciudad.
- Molí de la Reixa y Cova de l'Algepsar, ejemplos de patrimonio etnográfico y arqueológico.
- Centro de interpretación del agua y espacios naturales, que pone en valor el entorno medioambiental.
Naturaleza y patrimonio
A solo unos minutos del casco urbano, el pantano del Sitjar y los senderos de la Serra d'Espadà invitan a disfrutar de rutas, miradores y actividades al aire libre. Espacios como el Montí o las Peñas Aragonesas convierten Onda en un enclave ideal para senderismo, turismo activo y fotografía de naturaleza.
Un patrimonio para vivirlo
Onda se visita, pero sobre todo, se descubre, se pasea, se escucha y se siente. Su patrimonio material e inmaterial, su entorno natural y su cultura abierta al visitante hacen de la ciudad un destino imprescindible para quienes buscan autenticidad, historia y naturaleza en el interior mediterráneo.
Más información y visitas guiadas: www.ondaturismo.es o @visitonda
