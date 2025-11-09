Peñíscola aprueba el proyecto de digitalización del ciclo integral del agua

La Junta de Gobierno Local de Peñíscola ha aprobado el proyecto de digitalización del ciclo integral del agua, una actuación que permitirá detectar y reducir pérdidas, optimizar la gestión de las instalaciones y mejorar el control de la calidad del agua y de los vertidos de aguas residuales.

Tras la aprobación, el ayuntamiento iniciará el trámite de contratación de las obras, que contemplan la integración de sensores de control de caudal, nivel y presión en el sistema de telemando del servicio municipal de abastecimiento. También se instalarán puntos de control de calidad en continuo en el depósito municipal y limnímetros en las estaciones de bombeo de aguas residuales, lo que permitirá aislar distintos sectores de la red y mejorar la eficiencia del sistema.

Inversión

El coste total de las obras asciende a 423.329,78€, financiados con fondos europeos Next Generation en su base imponible, mientras que el ayuntamiento asumirá el importe correspondiente al IVA.

Este proyecto supone un paso decisivo hacia una gestión más sostenible y moderna del agua, en línea con los objetivos de eficiencia y transformación digital de los servicios públicos locales.