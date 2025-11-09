Peñíscola acelera las obras del Centro de Estudios: terminarán en junio de 2027
Desde que se iniciaron las obras hace mes y medio y hasta finales de año se estarán llevando a cabo trabajos de demolición
Con esta actuación se recuperarán 3.100 metros cuadrados aprovechables sobre rasante y 1.130 metros cuadrados de sótano en este céntrico espacio en desuso para alojar dependencias municipales y un auditorio
Las obras de rehabilitación y ampliación del Centro de Estudios de Peñíscola avanzan según lo previsto. Desde el inicio de los trabajos hace mes y medio, la empresa adjudicataria, Becsa, desarrolla las primeras labores de demolición interior.
Esta fase de los trabajos se prolongará hasta finales de este año y la previsión es que la intervención, en su conjunto, pueda estar lista en junio de 2027.
Una vez finalizada esta fase, se dará paso a los trabajos de rehabilitación y ampliación del edificio, que permitirán albergar el Ayuntamiento y todas sus dependencias municipales en este céntrico espacio, así como un auditorio con capacidad para 200 personas y un área destinada a carpas para festejos y celebraciones.
Un proyecto de gran envergadura
En total, el proyecto contempla la recuperación de 3.100 metros cuadrados sobre rasante y 1.130 metros cuadrados de sótano. Con esta actuación, el consistorio busca concentrar en un mismo edificio los principales servicios municipales, liberando otros inmuebles que podrán destinarse a usos culturales y museísticos.
El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha destacado que “la recuperación del Centro de Estudios para usos públicos nos permitirá ofrecer instalaciones modernas, accesibles y más eficientes, además de liberar varios edificios que pondremos al servicio de la ciudadanía para fines culturales, sociales y de nuestras entidades locales”.
Financiación autonómica y apoyo institucional
El Ayuntamiento cuenta con financiación de la Generalitat Valenciana para la ejecución de las obras. A través de un convenio de colaboración con la Direcció General d’Administració Local, la administración autonómica destinará 3.185.000 euros distribuidos en tres anualidades: 300.000€ en 2025, 2.200.000€ en 2026 y 509.550€ en 2027, mientras que el presupuesto total asciende a 8.156.640,60€.
Una década de esfuerzo para recuperar el edificio
La rehabilitación culmina un largo proceso de más de una década para recuperar este espacio emblemático. Desde su llegada a la alcaldía, Martínez fijó como prioridad la recuperación del Centro de Estudios, que había sido expropiado por el Estado en la década de los sesenta.
Tras años de negociaciones con distintas administraciones, en 2013 se alcanzó un acuerdo de alquiler con opción a compra, que se formalizó en 2023, completando la adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento. “Podemos decir que hemos recuperado el Centro de Estudios para nuestro pueblo y que en menos de dos años podremos disfrutarlo como merecemos”, ha subrayado el alcalde.
