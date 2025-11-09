Un pueblo unido para dar miedo: el pasaje del terror más coral de Castellón hace temblar a 400 personas

Tras un año de parón obligado por solidaridad con los municipios afectados por la dana, Cirat volvió a celebrar este sábado el que posiblemente sea uno de los pasajes del terror más participativos y corales de toda la provincia, al ser el resultado de la implicación y el esfuerzo de unos 50 voluntarios del pueblo.

La capital del Alto Mijares se convirtió en un escenario de pesadilla y vivió este sábado su particular fiesta de Halloween en la que cerca de 400 valientes se atrevieron a adentrarse en un recorrido de ultratumba que provocó decenas de sustos. Aunque suele ir variando, la organización apostó de nuevo como itinerario la zona de la judería por el juego que da.

El pasaje del terror no dejó indiferente a nadie. / Mediterráneo

Al ser calles bastante estrechas y en cuesta, con algunas puertas metidas hacia dentro, esa escasa visibilidad posibilitó que los voluntarios, disfrazados de personajes de terror de todo tipo, pudieran asustar a propios y extraños.

"No somos actores ni actrices, simplemente vecinos que nos involucramos y unimos para ofrecer esta experiencia en el pueblo y conseguir atraer a la máxima gente posible", explican desde la organización, que cuenta con el apoyo de una empresa externa para el maquillaje y los trajes.

Desde las 18.30 horas y hasta la medianoche, en sesiones exprés y taquicárdicas de apenas unos 5-10 minutos, organizaron pases ininterrumpidos a este túnel del terror. El precio de la inscripción era de 5 euros.

Fotos del pasaje infantil del terror y del mercadillo de Cirat /

Programación variada

Más allá del pasaje del terror que pone nombre a la jornada global, el evento incluía actividades desde la mañana hasta la noche, como un mercado con productos artesanales y food trucks, truco o trato por las calles y, de la mano de la comisión de fiestas de Cirat, tardeo con el concierto de Los Simples y una discomóvil por la noche.

Una de las novedades de esta edición, que ya estaba prevista el año pasado pero no pudo llevarse a cabo por la dana, fue incorporar un pasaje del terror infantil, dirigido a los niños. Tuvo lugar por la mañana en la escuela y estaba centrado en villanos de películas y cuentos infantiles.