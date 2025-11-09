La innovadora 'suite' diseñada por un estudio de Castellón que ha enamorado a un jurado internacional

El diseño de una innovadora suite de hotel creada por un estudio de arquitectura de Castellón ha enamorado al jurado internacional de un prestigioso certamen vinculado a este sector.

Se trata del estudio gap interiorismo, que ha sido galardonado con el Primer Accésit en la décima edición de los Premios InterCIDEC, un concurso internacional de diseño hotelero impulsado por la empresa Frajumar.

Estos premios se han consolidado como un referente mundial del diseño de interiores en el sector contract.

En concreto, la distinción recayó en el proyecto Suite Risseu, creado por el estudio gap interiorismo y liderado por el arquitecto Gabriele Appierto.

La 'suite' busca ofrecer flexibilidad al huésped sin renunciar a la exclusividad. / Gap interiorismo

Características de la 'suite'

"Este reconocimiento nos anima a continuar explorando nuevas formas de entender el diseño hotelero, donde la exclusividad, la funcionalidad y la emoción conviven en equilibrio. Nuestra Suite Risseu ha sido galardonada por su diseño de una suite de hotel polivalente, capaz de ofrecer flexibilidad en su uso para cada huésped sin renunciar a una experiencia exclusiva y diferenciada”, afirma Gabriele Appierto.

Otro diseño de la 'suite' creada por el estudio de arquitectura. / Gap interiorismo

44 proyectos procedentes de 12 países

La temática de la 10ª edición de InterCIDEC se centró en el diseño de una suite polivalente. El proyecto Suite Risseu destacó entre 44 proyectos profesionales recibidos de 12 países, incluyendo España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Cuba, México, Colombia, Perú, Argentina, Eslovenia y Rusia.

La propuesta de gap interiorismo reinterpreta la rica herencia del Mediterráneo para satisfacer las exigencias del viajero contemporáneo de alto nivel. Se trata de un espacio donde el trabajo, el bienestar y el descanso se fusionan en un ritmo armónico y fluido. La Suite Risseu fue reconocida como una solución que integra belleza y técnica para dar respuesta a estilos de vida cambiantes.

Foto de familia de los premiados durante la gala. / Mediterráneo

La ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo en la sede de Frajumar, en Yecla (Murcia), coincidiendo con la celebración del décimo aniversario del concurso. El evento reunió a cerca de 200 profesionales del sector de la hotelería, la arquitectura y el interiorismo.

El jurado de InterCIDEC 2025 estuvo formado por grandes profesionales en activo del diseño de interiores, la arquitectura, así como por propietarios y directores de proyectos de diferentes cadenas hoteleras, con jurados tanto nacionales como internacionales procedentes de países como Portugal, Francia, Estados Unidos, México, República Dominicana y España.

Hay que recordar que gap interiorismo ya recibió el año pasado un prestigioso galardón al ser reconocido por los Luxury Lifestyle Awards, que otorga una consultora de Nueva York, por transformar una vivienda de lujo en Benicàssim.

La casa de lujo de Benicàssim que ha ganado el premio internacional de mejor diseño de interiores / Ana Ferrero

¿Qué es gap interiorismo?

Gap interiorismo es un estudio de arquitectura interior y fotografía con sede en Castelló de la Plana y presencia en Valencia, donde suman casi dos lustros de experiencia en diseño de interiores. Gabriele Appierto y Ana Belén Giménez Ferrero son las caras del estudio que cuenta con un equipo de colaboradores que les permite abarcar tanto proyectos residenciales como comerciales. Sus diseños, destacan por la elegancia y el uso armonioso del color y están llamando la atención de la crítica especializada.