La Vall d'Uixó saca pecho de tradición y afición taurina en el I BouFest de la peña El Natural
Organizan por primera vez en el municipio un participativo encierro con mansos y realizan talleres vinculados con la fiesta popular, como de embolar
La Peña Cultural Taurina El Natural de la Vall d’Uixó lleva más de 40 años «defendiendo la cultura de la tauromaquia en todas sus facetas». Este año, coincidiendo con el cambio de directiva, han apostado por la organización de un evento, el I BouFest, con el que han querido visibilizar y acercar este mundo «a los más jóvenes, que son los que han de sostener esta tradición», explica su presidente, Jesús Ibáñez.
«Ha sido un éxito», asegura Ibáñez, quien destaca que esta actividad forma parte de una semana de actividades que culminará el próximo domingo con la organización de la gala anual, en la que entregan los premios a los mejores toros exhibidos en la ciudad esta temporada.
El programa incluye tertulias, como la que han realizado este sábado con Antonio Bañuelos, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, una exposición de fotografía y el III Encuentro de Tauromaquias Populares, que este año contará con la participación del municipio portugués Vila Franca de Xira..
Durante la mañana de este domingo, los asistentes, han podido participar en talleres como el de confección de divisas o el de embolar, una exhibición de toreo de salón con el torero Varea y la Escuela Taurina de Castellón, y por primera vez en el municipio, en una exhibición de trashumancia, con un encierro de mansos, todo amenizado con música en directo.
Jesús Ibáñez incide en que aunque el cambio de directiva de la peña cultural tiene una intención «continuista», también pretenden aportar nuevas ideas, como ha sido el caso del BouFest, para «visibilizar en la calle todo el trabajo que desde hace tanto tiempo lleva realizando la peña».
