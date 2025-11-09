Vinaròs adquiere jaulas trampa para controlar la población de jabalís

Vinaròs ha adquirido dos jaulas trampa homologadas con el objetivo de controlar la población de jabalíes en el término municipal. La medida se ha hecho posible gracias a una subvención de 2.000€ concedida por la Generalitat Valenciana a través de la concejalía de Agricultura.

El concejal del área, Agustín Molinero, ha explicado que “esta subvención de la Generalitat nos permitirá controlar la superpoblación de jabalíes a través de un sistema de captura homologado por la propia administración autonómica”.

Control y prevención de daños

El edil ha agradecido la colaboración de la sociedad de cazadores San Sebastián, que será la encargada de colocar las jaulas trampa en las zonas donde se ha detectado mayor presencia de jabalíes, con el fin de reducir riesgos y daños.

Molinero ha subrayado que estos trabajos cuentan con todos los permisos correspondientes de la Generalitat Valenciana y ha destacado que el objetivo principal es mantener controlada la población de jabalíes para evitar accidentes de tráfico y daños en los cultivos agrícolas.