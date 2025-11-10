Albert Rivera aterriza en Castellón para hablar de liderazgo

Un municipio de Castellón se convertirá en escenario de un encuentro destinado a fomentar el liderazgo y la innovación empresarial.

Se trata de Nules, cuyo Ayuntamiento abrirá su nuevo ciclo de conferencias Ágora Nules con la ponencia de Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, que ofrecerá la charla Liderazgo emprendedor. La cita será el martes, 18 de noviembre, a las 19.00 horas, en el local multifuncional. La propuesta, de acceso gratuito hasta completar aforo, está dirigida especialmente al tejido empresarial local y servirá de antesala a un programa que traerá a la localidad a destacadas personalidades de ámbito nacional.

El alcalde, David García, destaca que «Rivera ha estado en el primer nivel de la política nacional y actualmente imparte conferencias sobre economía y liderazgo», y señala que «su presencia marcará el inicio de una programación de calidad que situará a nuestro municipio en el mapa de los grandes encuentros de reflexión y debate».

El ciclo, organizado por el consistorio en colaboración con la Asociación de Empresarios de Nules, reunirá a partir de enero y de forma mensual a referentes del mundo cultural, literario, político, empresarial y deportivo. El objetivo es fomentar el intercambio de ideas y experiencias entre los ponentes y el público asistente.

Antes de su arranque oficial, el Ayuntamiento propone una segunda jornada previa, el 27 de noviembre, con un desayuno empresarial con Salvador Navarro, expresidente de la CEV y actual vicepresidente de la CEOE.

«Queremos apoyar a los emprendedores, autónomos y empresarios locales, que son quienes realmente crean empleo», subraya García. Nules aspira a consolidarse como punto de encuentro nacional del diálogo, como lo hizo con la charla de Víctor Küppers o el ciclo dedicado a la transición.