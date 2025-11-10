Benicàssim amortiza 3,9 millones de euros para reducir su préstamo a la mitad

Benicàssim da un paso relevante en la reducción de su endeudamiento con la amortización anticipada de 3,9 millones de euros, la mitad del préstamo suscrito en 2023 para financiar el Plan de Inversiones Estratégicas 2024-2027.

La medida, aprobada en el último pleno ordinario y sufragada con remanentes de tesorería, consolida la estabilidad de las cuentas municipales y acerca al objetivo de cerrar la legislatura sin deuda.

El concejal de Hacienda, Arturo Martí, explicó que esta decisión permite aliviar la carga financiera y mantener el ritmo de inversiones sin comprometer el equilibrio presupuestario. Martí subrayó que la buena salud económica del Ayuntamiento «garantiza que puedan seguir ejecutándose los proyectos previstos sin poner en riesgo el futuro financiero de Benicàssim».

Las inversiones

Este plan, con cerca de nueve millones de euros, marca la hoja de ruta del mandato para mejorar infraestructuras y servicios. Entre las actuaciones ya ejecutadas o en curso figuran la renovación del alumbrado del paseo Pilar Coloma (200.000 euros), la eliminación de los pasos subterráneos del paseo marítimo por motivos de seguridad (330.000), la instalación de nuevos bancos en la zona sur del litoral y la compra de terrenos para el nuevo depósito de agua de 15.000 m³, una infraestructura hidráulica clave para el municipio.

También avanza la construcción de las nuevas dependencias de la Policía Local (277.500) y el plan de asfaltado municipal (500.000), actualmente en fase de contratación. En el ámbito deportivo, se encuentran en ejecución los vestuarios del espacio deportivo La Carrerasa (240.000) y el acondicionamiento progresivo de las playas (159.000 euros).

Además, el programa contempla la adquisición de terrenos para seguir con la prolongación de la CV-149 (1.617.268), la obra de pluviales en las calles Vicente Fuentes y Ramón (218.000, ya en fase de licitación) y la reposición del pavimento blando en los parques infantiles del municipio.

Estabilidad y visión de futuro

Desde el área de Hacienda defienden que el uso del remanente para amortizar deuda es una decisión prudente que reduce los intereses bancarios y refuerza la capacidad inversora del Ayuntamiento. La estrategia combina inversión y estabilidad, con la meta de recuperar la deuda cero al final de la legislatura y mantener el calendario de proyectos previsto hasta 2027.

No obstante, desde la oposición, el PSPV y el concejal no adscrito cuestionaron la gestión económica del gobierno local. La portavoz socialista, Paloma Pascual, reprochó que el préstamo de nueve millones «nunca se debió solicitar sin tener claros los proyectos que se iban a ejecutar» y lamentó que varias de las actuaciones anunciadas sigan pendientes.

Por su parte, Rubén Rodríguez (no adscrito a ningún grupo, tras su salida del PSPV) también expresó su desacuerdo, al considerar que la operación «es una muestra más de la falta de planificación y previsión del equipo de gobierno».

El gobierno municipal defiende, en cambio, que el ritmo de ejecución responde a los plazos técnicos y administrativos de cada proyecto, y que las inversiones continúan desarrollándose según lo previsto en el plan estratégico. Por otro lado, el ejecutivo del PP ya avanzó que el presupuesto para el 2026 ascenderá a 38 millones.