Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: "34 años dan para mucho..."
Después de tres décadas de entrega y dedicación al frente del negocio, este conocido establecimiento situado cerca de la N-340 y regentado por los granadinos Antonio y Ana, junto a sus hijos Ana Belén, José Antonio, Francisco y Beatriz, cerrará sus puertas definitivamente esta semana por jubilación del matrimonio
Este sábado, 15 de noviembre, será una fecha recordada para siempre en la Llosa. Será el día en que cerrará sus puertas el mítico y emblemático bar-restaurante Chocolate, un establecimiento regentado durante 34 años por Antonio Ruiz (más conocido por el apodo de Chocolate) y Ana Moya.
Un matrimonio que, junto a sus hijos Ana Belén, José Antonio, Francisco y Beatriz, ha llevado por bandera la amabilidad y el buen hacer con los numerosos clientes que a lo largo de más de tres décadas han pasado por este local, que se encuentra a los pies de la N-340 a su paso por este municipio de la Plana Baixa. La jubilación de los fundadores es el motivo por el cual se bajará la persiana del local.
Dos granadinos que se conocieron en la Llosa
«34 años dan para mucho… Para historias, para risas, para amistades que se vuelven parte de uno», expresa Ana Belén Ruiz, hija del matrimonio. Su padre, Antonio, cocinero de profesión, se puede decir que lleva toda su vida en el mundo de la restauración. Un auténtico manitas sobre todo en las brasas. Y su madre, Ana, es una grande en los fogones de su cocina.
El resultado son almuerzos populares y menús de toda la vida, donde poco a poco fueron captando esa clientela que busca un lugar donde comer como si estuviese en su propia casa. Y qué decir de los cuatro hijos, todos juntos con amor al trabajo y con la verdadera alegría que traspasa a los clientes.
Antonio emigró de la localidad granadina de Villanueva de las Torres y su mujer hizo lo propio con su familia desde la población de Dehesas de Guadix, también en Granada. Corrían los primeros años de la década de los 70 y dio la casualidad de que dos granadinos se conocieron en la Llosa.
Lugar frecuentado por ciclistas y moteros
El Chocolate siempre será recordado por su ambiente familiar y por haber contado con una clientela casi fija, no solo de La Llosa, sino de cualquier punto de España, sobre todo por grupos de ciclistas y moteros, que los fines de semana no tenían otro objetivo que ir almorzar o comer a este establecimiento, además de conductores que diariamente acudían a saborear los menús que ofrecían.
Durante más de tres décadas, este bar ha sido un punto de encuentro para los amantes del esmorzaret valenciano, sus tapas y bocadillos icónicos, su especialidad de carnes a la brasa y esa atención familiar que lo convirtieron en uno de los locales más queridos de la zona.
«Nos despedimos con orgullo y mucha emoción, con la satisfacción del trabajo bien hecho y el cariño de tanta gente querida», añade el comunicado publicado por la familia en redes, en el que agradecen todos los momentos compartidos con los clientes, a los que consideran «más que clientes, compañía, apoyo y corazón de este negocio familiar».
