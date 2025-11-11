Sin ofertas: Almassora negocia con empresas la transformación del Torrelló

El proyecto para construir el centro de interpretación del yacimiento del Torrelló del Boverot deberá esperar un poco más. La licitación lanzada por el Ayuntamiento de Almassora ha quedado desierta al no presentarse ninguna oferta, por lo que el consistorio que lidera María Tormo (PP) optará ahora por un procedimiento negociado con el fin de poder adjudicar los trabajos cuanto antes y mantener el calendario previsto.

Esta fórmula, contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público, permite al Ayuntamiento invitar directamente a varias empresas que cumplan los requisitos técnicos y económicos para negociar las condiciones del contrato. El objetivo es agilizar los trámites y evitar retrasos en la ejecución de una actuación considerada clave para la puesta en valor de este enclave arqueológico.

El proyecto de construcción, que salió a licitación con un presupuesto base de 101.522,39 euros, marcará el inicio de la fase ejecutiva de una iniciativa que aspira a transformar el Torrelló del Boverot en un referente del turismo cultural y sostenible del municipio. Financiado íntegramente por la Diputación Provincial de Castellón, con una inversión total de 125.000 euros, se enmarca en el convenio firmado el pasado abril entre la presidenta provincial, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Almassora, María Tormo.

Características del proyecto

El futuro edificio contará con un aula multiusos, una ágora o plaza cubierta y aseos adaptados, y se construirá con materiales naturales como piedra y bloques de tierra comprimida para garantizar su integración paisajística y sostenibilidad ambiental.

Recreación del futuro centro de interpretación del Torrelló. / MEDITERRÁNEO

Concebido como un espacio de divulgación y educación, el centro pretende convertirse en un motor para el turismo cultural local, además de reforzar su papel como espacio formativo para los escolares que cada año visitan el yacimiento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde el 1996. El Torrelló del Boverot, junto a la autovía CV-10, ocupa unos 2.200 metros cuadrados y es uno de los yacimientos más importantes del arco mediterráneo. Las excavaciones iniciadas en 1989 han documentado ocupaciones desde la Edad del Bronce medio hasta la época de la conquista de Jaume I en el siglo XIII, pasando por las colonizaciones fenicias y la cultura ibérica.