Almassora renova les pistes de pàdel del Centre Municipal de la Raqueta

El pressupost de l'actuació ha ascendit a 12.765,50 euros

L'alcaldessa d'Almassora, Maria Tormo, al costat del regidor d'Esports, Francisco Soriano, han visitat estes instal•lacions esportives.

/ MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

L'Ajuntament d'Almassora ha dut a terme la renovació de les dues pistes de pàdel del Centre Municipal de la Raqueta amb la substitució de la superfície blava característica d'este esport. L'alcaldessa d'Almassora, Maria Tormo, al costat del regidor d'Esports, Francisco Soriano, han visitat estes instal·lacions esportives per a comprovar in situ els treballs efectuats per l'empresa adjudicatària, Mora Barona S. L.

El pressupost de l'actuació ha ascendit a 12.765,50 euros. En este sentit, l'alcaldessa ha destacat durant la seua visita al Centre Municipal de la Raqueta “la importància de continuar millorant les nostres instal·lacions esportives per a oferir als veïns espais de qualitat i moderns on puguen gaudir de l'esport en les millors condicions”.

Tormo ha subratllat que estes actuacions són “una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la promoció de l'esport i la vida saludable, així com amb el manteniment continu de les nostres infraestructures municipals”.

Així mateix, l'alcaldessa ha assenyalat que el pàdel és “una de les disciplines que més ha crescut en els últims anys i, amb esta renovació, es vol respondre a la demanda dels usuaris, garantint que les pistes estiguen en perfecte estat per a la seua pràctica diària”.

Altres actuacions

La renovació de les pistes de pàdel se suma a un llistat d'actuacions de millora efectuades en instal·lacions esportives municipals en els últims mesos, l'import global dels quals supera el milió d'euros. Així, s'ha dut a terme la reposició de la gespa del camp de futbol 8 de Boqueres, s'han completat les obres de modernització de la piscina municipal i s'estan ultimant les obres de reparació de la coberta del trinquet

