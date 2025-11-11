Almassora renova les pistes de pàdel del Centre Municipal de la Raqueta
El pressupost de l'actuació ha ascendit a 12.765,50 euros
L'Ajuntament d'Almassora ha dut a terme la renovació de les dues pistes de pàdel del Centre Municipal de la Raqueta amb la substitució de la superfície blava característica d'este esport. L'alcaldessa d'Almassora, Maria Tormo, al costat del regidor d'Esports, Francisco Soriano, han visitat estes instal·lacions esportives per a comprovar in situ els treballs efectuats per l'empresa adjudicatària, Mora Barona S. L.
El pressupost de l'actuació ha ascendit a 12.765,50 euros. En este sentit, l'alcaldessa ha destacat durant la seua visita al Centre Municipal de la Raqueta “la importància de continuar millorant les nostres instal·lacions esportives per a oferir als veïns espais de qualitat i moderns on puguen gaudir de l'esport en les millors condicions”.
Tormo ha subratllat que estes actuacions són “una mostra del compromís de l'Ajuntament amb la promoció de l'esport i la vida saludable, així com amb el manteniment continu de les nostres infraestructures municipals”.
Així mateix, l'alcaldessa ha assenyalat que el pàdel és “una de les disciplines que més ha crescut en els últims anys i, amb esta renovació, es vol respondre a la demanda dels usuaris, garantint que les pistes estiguen en perfecte estat per a la seua pràctica diària”.
Altres actuacions
La renovació de les pistes de pàdel se suma a un llistat d'actuacions de millora efectuades en instal·lacions esportives municipals en els últims mesos, l'import global dels quals supera el milió d'euros. Així, s'ha dut a terme la reposició de la gespa del camp de futbol 8 de Boqueres, s'han completat les obres de modernització de la piscina municipal i s'estan ultimant les obres de reparació de la coberta del trinquet
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes
- Segunda oportunidad para reabrir un símbolo de Els Ports por 100 euros al mes
- Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel
- Protección contra las inundaciones: Benicàssim prepara los diques tras 8 años de gestión
- Un pueblo unido para dar miedo: el pasaje del terror más coral de Castellón hace temblar a 400 personas