La cuna de la 'carxofa' se convierte en su altavoz: Benicarló celebrará el primer congreso nacional de la alcachofa

Benicarló se convertirá los próximos 27 y 28 de febrero en el epicentro nacional del sector agrícola con la celebración del I Congreso Nacional de la Alcachofa, un evento organizado por el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Carxofa de Benicarló, con el apoyo del Ayuntamiento de Benicarló y de la Diputación de Castellón.

Así lo han anunciado esta mañana los responsables del Consell Regulador, Víctor Morera y Guillermo Edo, que han estado acompañados por el concejal de Agricultura, Borja Castell, en un acto que ha contado con la presencia del alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá; la alcaldesa de Càlig, Ernestina Borrás; y la primera teniente de alcaldía de Peñíscola, María Jesús Albiol.

Foto del acto de presentación del congreso, que ha tenido lugar este martes en Benicarló. / Mediterráneo

Puesta en valor de la 'carxofa'

El concejal de Agricultura, Borja Castell, ha destacado que «este congreso es una magnífica iniciativa que reunirá a representantes agrícolas, técnicos y profesionales de todo el país para poner en valor uno de los productos más emblemáticos de nuestro territorio». Castell ha subrayado también «el compromiso del Ayuntamiento con el sector primario, que continúa siendo clave para el desarrollo económico y social de nuestro municipio».

"Durante las dos jornadas se abordarán cuestiones técnicas, comerciales y de consumo con especial atención a la sostenibilidad, la digitalización y la adaptación al cambio climático"

Por su parte, el presidente del Consell Regulador, Víctor Morera, ha explicado que el congreso «quiere ser un encuentro profesional de referencia que reúna toda la cadena de valor de la alcachofa --desde la producción hasta la gastronomía-- para compartir conocimiento, experiencias e innovación». Morera ha señalado que «durante las dos jornadas se abordarán cuestiones técnicas, comerciales y de consumo con especial atención a la sostenibilidad, la digitalización y la adaptación al cambio climático», y ha animado a participar «a productores, cooperativas, técnicos, investigadores, universidades y restauradores».

El secretario del Consejo Regulador, Guillermo Edo, ha explicado que, después de más de 30 años de celebración de la Festa de la Carxofa, «era el momento de dar un paso más y apostar también por la ciencia y la tecnología aplicadas al cultivo y a la comercialización». Edo ha avanzado que el programa del congreso incluirá ponencias sobre digitalización agrícola, estrategias ante el cambio climático, sostenibilidad, transformación e industrialización, marketing agroalimentario o valores nutricionales de la alcachofa.

"Era el momento de dar un paso más y apostar también por la ciencia y la tecnología aplicadas al cultivo y a la comercialización"

«El objetivo --ha añadido-- es reunir a todos los agentes de la cadena de valor para definir una visión de futuro para el sector y ayudar a los agricultores a afrontar los nuevos retos con herramientas y conocimientos actualizados».

Inicio de la campaña de recolección de la 'carxofa'

Tal y como ha recordado el presidente del Consejo Regulador, Víctor Morera, el pasado 6 de noviembre se inició la campaña de certificación de la carxofa de Benicarló con Denominación de Origen Protegida, «que este año llega con buenas perspectivas», ha dicho. Según datos del Consejo Regulador, la superficie cultivada ha aumentado un 12%, y ha pasado de 410 a 459 hectáreas, gracias a la apuesta continuada de los productores locales.

Las primeras previsiones apuntan a una buena campaña, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen, y desde el Consejo se ha hecho un llamamiento a consumir alcachofa certificada para reforzar el valor añadido de un producto único y reconocido en todas partes.