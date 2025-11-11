Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan extraordinario de limpieza en Benicàssim: barrido, baldeo y desbroce en todas las zonas del municipio

El dispositivo recorrerá la localidad en seis semanas y forma parte del contrato de limpieza y basuras, con acciones de choque antes de acabar el año

Las actuaciones obligan a llevar a cabo restricciones de tráfico y aparcamiento

Actuaciones del dispositivo especial de limpieza en la calle Bisbe Serra, una de las primeras zonas del operativo, que se extiende hasta final de año.

Actuaciones del dispositivo especial de limpieza en la calle Bisbe Serra, una de las primeras zonas del operativo, que se extiende hasta final de año. / Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

Benicàssim vive desde esta semana un refuerzo extraordinario de limpieza en todas sus calles, plazas y espacios públicos. El municipio ha puesto en marcha un plan intensivo que recorrerá los 30 sectores del término municipal hasta el próximo 22 de diciembre, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y el mantenimiento general antes de finalizar el año.

La actuación, que se ejecuta a primera hora de la mañana de lunes a viernes, incluye barrido mecánico, baldeo de aceras y calzadas, soplado y desbroce de bordillos y márgenes. Para cada jornada se destina un equipo completo que actúa de forma coordinada para realizar una limpieza integral.

El Ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria Fobesa, coordina este plan especial dentro del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, que entró en vigor el pasado 1 de noviembre.

El dispositivo cuenta con la colaboración de la Policía Local, que establecerá restricciones temporales de aparcamiento y circulación en las calles afectadas, siempre con señalización y aviso previo.

La concejala de Medio Ambiente, Vanessa Batalla, solicita la colaboración ciudadana «para facilitar las labores y conseguir que los resultados se noten de verdad». «Pedimos a los vecinos que presten atención a las señales informativas y se mantengan al día a través de los canales oficiales del Ayuntamiento», señala.

El contrato, con inversión de 47,4 millones para los próximos 10 años, contempla un aumento del personal y una renovación completa de la flota y maquinaria, más sostenible y tecnológica.

