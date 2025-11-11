Prolongación de la CV-149: Benicàssim aprueba la expropiación para ampliar la avenida del Ferrocarril

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Benicàssim aprobó definitivamente la expropiación de los terrenos situados entre las avenidas Pintor Tasio y Frares, junto al antiguo trazado ferroviario, dentro del proyecto de prolongación de la CV-149. El acuerdo resuelve los recursos de reposición presentados contra el proyecto de expropiación por tasación conjunta y pone fin al proceso de adquisición de los 11.000 m2 de suelo necesarios para poder continuar con la ampliación del vial, en la penúltima fase de la extensión, que tiene como fin último llegar a conectar con el casco urbano. Las expropiaciones necesarias están cuantificadas en torno a 1,4 millones.

El concejal del área de Urbanismo, Carlos Díaz, explicó durante la sesión que los terrenos afectados, calificados como vía pública y espacio libre, comprenden suelo urbano y urbanizable que debía incorporarse al dominio público para poder ampliar la avenida del Ferrocarril hasta alcanzar los 25 metros de ancho previstos en el planeamiento. En esta zona se habilitarán dos carriles de circulación, aceras amplias, zona de aparcamiento y carril bici, dando continuidad al trazado actual.

Según detalló el edil, se presentaron varios recursos de reposición con discrepancias en los valores de tasación y en las edificaciones objeto de indemnización, así como una diferencia de cabida en la zona del barranco del Sigalero, que corresponde a terrenos del dominio público de la Confederación Hidrográfica y no de particulares. Tras analizar los informes técnicos, el Ayuntamiento aceptó parte de las observaciones y trasladará las cuestiones de valoración al Jurado Provincial de Expropiación.

El punto fue aprobado con los votos favorables del PP, Vox y el PSPV, mientras que Compromís y el concejal no adscrito Rubén Rodríguez optaron por abstenerse durante la sesión plenaria.

El proyecto, que el Ayuntamiento ya cifró en 6,35 millones en 2023, incluye actuaciones de envergadura como la demolición del puente de Gimeno Tomás, la construcción de un nuevo paso sobre el barranco del Sigalero y la creación de rotondas en las avenidas Frares y Gimeno Tomás.

La aprobación llega tras un año de avances en el proyecto de prolongación de la CV-149, considerado prioritario por el equipo de gobierno. En marzo, el consistorio presentó al vecindario de la avenida Ferrocarril una propuesta de diseño más seguro y tranquilo para el último tramo del vial hasta el casco urbano, con un modelo que combina dos carriles principales y otro adicional para residentes y transporte público, junto a aceras amplias, arbolado y carril bici.

Fluidez del tráfico

El objetivo, según la alcaldesa Susana Marqués, es vertebrar el territorio y descongestionar la Gran Avenida Jaime I y la N-340, mejorando la movilidad y la seguridad vial. En el futuro, cuando se desarrollen los sectores 3 y 4, el vial se ampliará a doble carril por sentido, completando así la conexión de la CV-149 con el pueblo.