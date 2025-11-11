El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda

La supervivencia de los pueblos más pequeños pasa, en gran medida, por mantener activos sus servicios esenciales. En municipios de alta montaña, como el más elevado de la provincia de Castellón, disponer de una farmacia no es solo una cuestión sanitaria. La despoblación rural y el envejecimiento hacen que cada recurso disponible cobre un peso determinante en el día a día del vecindario. Asegurar la continuidad de estos servicios es clave para evitar que el aislamiento sea doble: geográfico y social. Por eso, para los respectivos ayuntamientos es esencial cubrir cada vacante que se abre en estos equipamientos básicos.

La farmacia de Vistabella del Maestrat estará próximamente disponible para las personas interesadas en asumir su gestión. El actual farmacéutico está a un paso de la jubilación y el establecimiento se traspasará, tal como confirma a Mediterráneo el alcalde del municipio, Jordi Alcon. «Para los pueblos pequeños como el nuestro es vital contar con este servicio indispensable para el vecindario, más aún teniendo en cuenta los segmentos de edad que viven mayoritariamente aquí, que son personas mayores», explica.

Ubicado en la comarca del Alt Maestrat, Vistabella del Maestrat tiene una población aproximada de 360 habitantes (INE 2024), lo que subraya aún más la importancia de cada servicio esencial para la vida diaria de sus vecinos. Está situado en pleno macizo del Penyagolosa, en el sector septentrional de la comarca, en el límite con la provincia de Teruel, a una distancia de 72 kilómetros por carretera de Castelló de la Plana, y es el municipio de mayor altitud de la Comunitat Valenciana. Esta ubicación hace que mantener servicios esenciales, como la farmacia, sea aún más crucial, ya que la población depende de ellos para garantizar su bienestar. No en vano, la incorporación de un nuevo profesional de la farmacia puede generar efectos positivos más allá de la salud. La presencia de servicios básicos fiables transmite seguridad a los habitantes y confianza a quienes puedan plantearse mudarse a este municipio.

El establecimiento se encuentra en el Raval de Nostra Senyora del Loreto, junto al aulario escolar de Vistabella del Maestrat.

Ayuda en la vivienda

El local donde se desarrolla la actividad es de propiedad municipal. «El consistorio también bonifica la vivienda del profesional interesado en la farmacia, con el objetivo de facilitar su llegada al pueblo y su integración en nuestro tejido social», detalla Alcon.

La farmacia se encuentra en el Raval de Nostra Senyora del Loreto, junto al aulario escolar de Vistabella, en un local de propiedad municipal. / MEDITERRÁNEO

Las personas farmacéuticas interesadas pueden obtener más información contactando directamente con el Ayuntamiento para conocer los detalles necesarios sobre la tramitación, condiciones de la gestión y posibles ayudas o incentivos disponibles para facilitar la llegada al pueblo. Pueden llamar al teléfono 964 38 90 07 o escribir al correo electrónico info@vistabelladelmaestrat.es.

Fijar población

Cabe recordar que en el año 2023 el consistorio lanzó una nueva campaña para buscar nuevos vecinos. Vistabella del Maestrat finalizó 2022 con 334 personas, una cifra que el Ayuntamiento quería consolidar e incrementar durante los años próximos. "Hemos editado unos libros informativos para todas las personas de fuera que nos visitan. En ellos aparece la información necesaria que tienes que saber sobre el municipio, como los recursos culturales y patrimoniales más importantes. Pero también informamos de las asociaciones de las cuales poder formar parte, productos locales interesantes o la ubicación de diferentes servicios. Queremos que sea una herramienta fácil y accesible que los ayude a decidirse por Vistabella", explicó entonces el alcalde de la localidad, Jordi Alcon.