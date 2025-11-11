La Vall d'Uixó consigue los descuentos que exigió para el autobús a Castelló

El 11 de noviembre del 2024, hace ahora un año, la línea de autobús interurbana que conecta la Vall d’Uixó y Castelló, gestionada por la Generalitat valenciana, estrenó nuevo contrato, que llegaba con una ampliación de horarios y otras mejoras del servicio. El pasado mes de septiembre, la alcaldesa de la Vall, Tania Baños, denunció que en el precio del billete no se aplicaban las bonificaciones que sí existían en otras líneas y municipios. Este martes ha confirmado que los usuarios ya se benefician de los descuentos exigidos por el Ayuntamiento.

Quienes utilizan de forma habitual esta conexión por carretera en autobús, el único transporte público que existe en el municipio, se ahorrarán, según remarca Tania Baños, 4 euros diarios para trayectos de ida y vuelta, dado que el billete ha pasado de los 3,75 euros que se cobraba hasta ahora a 1,75 euros. Eso supone, «unos 100 euros al mes para las personas que lo utilizan de forma habitual», entre ellos, estudiantes universitarios o que se desplazan a institutos de otros municipios, pero también «por quienes se desplazan al Hospital de la Plana o a Castelló por motivos laborales o de gestión».

La alcaldesa recuerda que el Ayuntamiento, que no tiene competencias en la gestión de este servicio, había recibido «muchas quejas por el precio y por la no aplicación de bonificaciones, y actuamos de inmediato para que la Generalitat diera una solución, ya que en otros municipios sí se aplicaba el descuento y en la Vall no, cuanto el servicio de autobús interurbano es competencia autonómica».

Baños ha incidido en que «reivindicar no es quejarse ni lloriquear y la Vall merece incluso más de lo que reclamamos» a lo que añadió que «las ciudades que progresan son las que no callan, y por eso, reivindicar, gobierne quien gobierne, es lo que hacemos y lo que hemos estado haciendo estos diez años».

Para la alcaldesa, «cuando las administraciones se coordinan y colaboran se consiguen cosas positivas». Lo ejemplificó con las negociaciones para la construcción del puente industrial, que compara con este nuevo logro que «garantiza la igualdad con otros municipios».