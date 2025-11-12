Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

592.000 € para formar y dar un empleo durante un año a vecinos en paro y en riesgo de exclusión social en Burriana

El Ayuntamiento y Labora cofinancian esta iniciativa que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026

Visita del alcalde y concejales del equipo de gobierno al inicio del programa de empleo.

Visita del alcalde y concejales del equipo de gobierno al inicio del programa de empleo. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Burriana

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha el programa de formación y empleo Burriana Inserta, una iniciativa para la inserción laboral de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social derivadas desde los Servicios Sociales Municipales. Este programa está cofinanciado por el consistorio y Labora, la cual aporta la mayor parte de un presupuesto total de 591.981,26 euros.

El programa tiene una duración de un año, desarrollándose desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de 2026. Las especialidades formativas que se están impartiendo, diseñadas para responder a la demanda laboral local, son de jardinería y auxiliares administrativos.

El equipo directivo y docente encargado de la formación está compuesto por la directora, Mª del Mar Torres Josa; el docente de jardinería, Jorge Vicente Escrig Ibáñez; el docente de administración, Francisco Arnau Benito, y la auxiliar administrativa, Hortensia Gallego López. El alumnado beneficiario está formado por personas desempleadas del municipio, con especial foco en aquellas en riesgo de exclusión social.

Noticias relacionadas y más

El alcalde, Jorge Monferrer, junto a miembros del equipo de gobierno, ha visitado este miércoles las instalaciones donde se desarrolla el programa, destacando su impacto social y laboral. “Estamos invirtiendo cerca de 600.000 euros, con el apoyo de Labora, para ofrecer una oportunidad real de formación a aquellos vecinos que más lo necesitan. No solo estamos proporcionando formación en especialidades con demanda, sino que estamos construyendo un camino hacia la estabilidad y la integración social a través de la dignidad del trabajo”, ha valorado Monferrer.

