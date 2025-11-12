Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en un pueblo de Castellón por la misteriosa aparición de gatos muertos

El Ayuntamiento ya ha puesto este episodio en conocimiento de la Guardia Civil y el Seprona

Dos de los gatos que han encontrado muertos en Llucena del Cid.

Dos de los gatos que han encontrado muertos en Llucena del Cid. / Associació de Colònies Felines de Llucena del Cid

David Donaire

Castellón

Alerta en Llucena del Cid por la misteriosa aparición de varios gatos muertos durante los últimos días. Por ese motivo, el Ayuntamiento ha publicado un comunicado por redes sociales en que anuncia que han detectado un "posible caso de envenenamiento de gatos" en el municipio.

Ante "la gravedad de los hechos", el consistorio ha dado aviso a las autoridades competentes, quienes ya han iniciado las investigaciones correspondientes, en este caso a la Guardia Civil y el Seprona.

Preguntado por este asunto al alcalde, David Monferrer, el primer edil explica que no han podido contabilizar cuántos felinos han fallecido, ya que las muertes se han producido en una colonia no regulada del pueblo, concretamente en una masía.

No hay indicios de envenenamiento por ahora

Al haberse producido en una zona específica, el alcalde matiza que por ahora "no hay un caso de envenenamiento como tal", ya que "no tenemos indicios de nada", por lo que existe la posibilidad de que las muertes se hayan podido ocasionar de forma no intencionada como consecuencia de un accidente (al aplicar un raticida o un herbicida en una zona y los animales hayan estado en contacto con el químico, por ejemplo).

"Si alguien quisiera hacer daño de verdad, lo lógico es que actuara en alguna de las colonias que tenemos reguladas por el casco urbano y no en una zona rural diseminada", relata.

Comunicado publicado por el Ayuntamiento de Llucena.

Comunicado publicado por el Ayuntamiento de Llucena. / Mediterráneo

Monferrer relata que el Ayuntamiento ha emitido este comunicado, tras ser informado de los óbitos por la Associació de Colònies Felines de Llucena, para informar a los vecinos y sobre todo lanzar un aviso a navegantes como "toque de atención" para que los ciudadanos sean sabedores de que, si finalmente se descubre y demuestra que las muertes han sido intencionadas, la ley recoge que es un delito tipificado en el Código Penal.

Noticias relacionadas y más

"El maltrato o envenenamiento de animales constituye un delito, castigado por la legislación vigente", recuerdan desde el Ayuntamiento de Llucena.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
  2. El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
  3. Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
  4. Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes
  5. Prolongación de la CV-149: Benicàssim aprueba la expropiación para ampliar la avenida del Ferrocarril
  6. Protección contra las inundaciones: Benicàssim prepara los diques tras 8 años de gestión
  7. 22 pueblos de Castellón unen fuerzas para frenar la despoblación
  8. Un incendio lo cambió todo. Fue un antes y un después': Pep cuelga el casco de jefe de bomberos de Morella tras 33 años:

Alerta en Llucena por la misteriosa aparición de gatos muertos

Alerta en Llucena por la misteriosa aparición de gatos muertos

Suspendido el 'Verbenazo' del Carnaval de Vinaròs por motivos de organización

592.000 € para formar y dar un empleo durante un año a vecinos en paro y en riesgo de exclusión social en Burriana

592.000 € para formar y dar un empleo durante un año a vecinos en paro y en riesgo de exclusión social en Burriana

Vandalizan el mural dedicado a Estellés en la Vall d’Uixó con una pintada política: hasta Vox lo condena

Vandalizan el mural dedicado a Estellés en la Vall d’Uixó con una pintada política: hasta Vox lo condena

Peñíscola estrenará macroparking en Pascua para descongestionar el centro

Peñíscola estrenará macroparking en Pascua para descongestionar el centro

Villahermosa del Río combate la brecha financiera con su primer cajero automático: "Es de vital importancia"

Villahermosa del Río combate la brecha financiera con su primer cajero automático: "Es de vital importancia"

El Consell busca atar la gestión del puerto deportivo de Alcossebre durante los próximos 35 años

El Consell busca atar la gestión del puerto deportivo de Alcossebre durante los próximos 35 años

Plan extraordinario de limpieza en Benicàssim: barrido, baldeo y desbroce en todas las zonas del municipio

Plan extraordinario de limpieza en Benicàssim: barrido, baldeo y desbroce en todas las zonas del municipio
Tracking Pixel Contents