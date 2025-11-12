Alerta en un pueblo de Castellón por la misteriosa aparición de gatos muertos

Alerta en Llucena del Cid por la misteriosa aparición de varios gatos muertos durante los últimos días. Por ese motivo, el Ayuntamiento ha publicado un comunicado por redes sociales en que anuncia que han detectado un "posible caso de envenenamiento de gatos" en el municipio.

Ante "la gravedad de los hechos", el consistorio ha dado aviso a las autoridades competentes, quienes ya han iniciado las investigaciones correspondientes, en este caso a la Guardia Civil y el Seprona.

Preguntado por este asunto al alcalde, David Monferrer, el primer edil explica que no han podido contabilizar cuántos felinos han fallecido, ya que las muertes se han producido en una colonia no regulada del pueblo, concretamente en una masía.

No hay indicios de envenenamiento por ahora

Al haberse producido en una zona específica, el alcalde matiza que por ahora "no hay un caso de envenenamiento como tal", ya que "no tenemos indicios de nada", por lo que existe la posibilidad de que las muertes se hayan podido ocasionar de forma no intencionada como consecuencia de un accidente (al aplicar un raticida o un herbicida en una zona y los animales hayan estado en contacto con el químico, por ejemplo).

"Si alguien quisiera hacer daño de verdad, lo lógico es que actuara en alguna de las colonias que tenemos reguladas por el casco urbano y no en una zona rural diseminada", relata.

Comunicado publicado por el Ayuntamiento de Llucena. / Mediterráneo

Monferrer relata que el Ayuntamiento ha emitido este comunicado, tras ser informado de los óbitos por la Associació de Colònies Felines de Llucena, para informar a los vecinos y sobre todo lanzar un aviso a navegantes como "toque de atención" para que los ciudadanos sean sabedores de que, si finalmente se descubre y demuestra que las muertes han sido intencionadas, la ley recoge que es un delito tipificado en el Código Penal.

"El maltrato o envenenamiento de animales constituye un delito, castigado por la legislación vigente", recuerdan desde el Ayuntamiento de Llucena.