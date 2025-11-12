Benicarló deja atrás 25 años de bloqueo y reactiva el PAI Sector 10A Povet

El Ayuntamiento de Benicarló ha aprobado someter a información pública el nuevo proyecto de reparcelación del PAI del Sector 10A Povet, un trámite fundamental que permitirá desbloquear un expediente que llevaba más de dos décadas paralizado.

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha explicado que «con esta exposición pública iniciamos un procedimiento que llevaba 25 años estancado y damos trámite de audiencia a todas las personas propietarias o con intereses dentro del sector, que dispondrán de un plazo de un mes para presentar las alegaciones que consideren oportunas».

Redistribución de la zona

Castell ha destacado que «una vez resueltas las alegaciones e inscrita la reparcelación en el Registro de la Propiedad, todos los propietarios del PAI Povet sabrán con exactitud qué parcelas les corresponden». A partir de ese momento, «se podrá iniciar la redacción del proyecto de urbanización y, posteriormente, la ejecución de las obras».

El concejal ha valorado este paso como «un hito importante para desbloquear un proyecto que había quedado paralizado y que, finalmente, podrá avanzar para completar el desarrollo urbanístico de una zona clave para el futuro de Benicarló».