El Consell busca atar la gestión del puerto deportivo de Alcossebre durante los próximos 35 años
La Generalitat saca a información pública la concesión definitiva del recinto náutico Las Fuentes tras la adjudicación provisional de diciembre del 2024
Tras la interinidad de la gestión del puerto deportivo Las Fuentes, en Alcossebre, a cargo de la UTE Las Fuentes (compuesta por las mercantiles New Capital 2000, Puerto Deportivo Marina de las Salinas y Marina de Alcoceber), la Generalitat abre el proceso para atar la explotación del recinto náutico durante los próximos 35 años.
Como publicó Mediterráneo hace casi un año, la entonces Conselleria de Infraestructuras y Territorio (ahora Vicepresidencia segunda) adjudicó de forma provisional y de urgencia en diciembre del 2024 la gestión del puerto a esta UTE para salir del paso y poder mantener la instalación abierta, después de que a la anterior concesionaria le caducara el contrato el pasado 21 de diciembre.
Casi 12 meses después, la Generalitat mueve ficha para lanzar una nueva concesión a largo plazo que permita gestionar el puerto de manera continuada y estable. Por ello, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) ha sacado a información pública este trámite para abrir el proceso y permitir que otras empresas puedan optar a esta prestación, además de los actuales gestores, que ya han presentado su oferta para continuar al frente.
El puerto cumple 50 años este mes
Se da la circunstancia, además, de que las instalaciones han cumplido 50 años este mes de noviembre. Y aunque el puerto es totalmente funcional, necesita que se invierta en algunos conceptos para mejorar las infraestructuras y hacerlo más atractivo, hacen hincapié desde el gabinete que lidera el conseller Vicente Martínez Mus.
Las intervenciones proyectadas en la zona deben ir encaminadas no solo al acondicionamiento del paseo marítimo, sino también a la adecuación de los amarres del puerto, del sistema de saneamiento para poder transportar de manera correcta las aguas a la red general, así como la rehabilitación de edificios y la zona comercial.
Además, como la concepción del puerto fue previa a las actuales normativas, hay que contemplar obras a futuro que garanticen la accesibilidad y conectividad para todos los usuarios. Por otra parte, la finalmente concesionaria deberá llevar a cabo también una rehabilitación integral de los locales comerciales para subsanar algunas patologías estructurales, adecuarlos a la legislación vigente y hacerlos más funcionales.
Cuenta con 283 amarres
La instalación náutico-deportiva de Alcossebre consta de 283 amarres y actualmente oferta como servicios una grúa, hibernaje, electricidad, agua potable, muelle de espera, rampa, gasolinera, varadero y estación de combustible.
Asimismo, recientemente, se han llevado a cabo los refuerzos de las vigas cantil, algunas reparaciones en los muelles y la renovación de algunos pantalanes, entre otras actuaciones.
Valoración del alcalde
El alcalde de Alcalà-Alcossebre, Francisco Juan, destaca «la implicación del conseller Vicente Martínez Mus por agilizar cuanto antes la renovación de la concesión y asegurar así un acondicionamiento integral del puerto deportivo, para adecuarlo a los nuevos tiempos y que sea más competitivo, a nivel náutico y turístico».
«Como Ayuntamiento, hemos defendido siempre que la nueva concesión debía estar ligada al acondicionamiento del paseo marítimo, lo que se entendió perfectamente por parte del Consell, y así se ha reflejado», añade.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes
- El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
- Segunda oportunidad para reabrir un símbolo de Els Ports por 100 euros al mes
- Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel
- Protección contra las inundaciones: Benicàssim prepara los diques tras 8 años de gestión