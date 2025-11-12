Un corral para ganado antiincendios, entre las propuestas de las cuentas participativas de Benicarló: Consúltalas todas

Este miércoles se ha abierto el plazo de votación de los Presupuestos Participativos 2025 de Benicarló, en el que se podrá optar por dar el apoyo a alguna de las 32 propuestas presentadas, tanto por la ciudadanía como por los consejos sectoriales y los servicios técnicos municipales. Las iniciativas abarcan ámbitos tan diversos como el urbanismo, el medio ambiente, la movilidad, el deporte, la cultura o el desarrollo económico.

Las votaciones pueden realizarse en línea, a través de la web www.benicarloparticipa.es o, de forma presencial, en la Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el Mercado de Benicarló, los lunes, miércoles y viernes, de 9.00 a 13.00 horas. El plazo de votación permanecerá abierto hasta el 24 de noviembre.

Entre las propuestas que la ciudadanía podrá apoyar este año destacan las mejoras en infraestructuras y espacios públicos, como la reforma y actualización de los parques infantiles del municipio y la instalación de zonas de sombra en los parques, dos actuaciones muy demandadas por las familias. También se contempla la reparación de las goteras del pabellón polideportivo municipal, la construcción de baños junto a la grada del campo municipal de fútbol y la instalación de protecciones de seguridad en el muro del campo Àngel “Pichi” Alonso.

Así, en el ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad, se incluye la creación de un alojamiento para ganado destinado a la prevención de incendios, con capacidad para una veintena de ovejas o cabras, a ubicar en la partida del Bovalar. Además, también se apuesta por habilitar un espacio de pícnic y arbolado en las pistas deportivas de Ramon Cid, y la adecuación de un espacio de estacionamiento y acceso a la playa para personas con movilidad reducida.

Movilidad y seguridad vial

La movilidad y la seguridad vial es otro de los ejes principales de esta edición. Se propone la instalación de más reductores de velocidad o semáforos en la avenida del Maestrat, el cambio de los aparcamientos en diagonal por marcha atrás en la avenida Catalunya, y la adecuación del arbolado de la calle Vinaròs para mejorar la visibilidad y la accesibilidad. Además, se plantea la ampliación de la zona de aparcamiento en el área industrial Abastos-Collet y la pintura de un aparcamiento para autobuses en el campo municipal de fútbol, junto con la instalación de nuevos aparcabicicletas en la misma área industrial.

Asimismo, se proponen actuaciones en alumbrado y equipamientos urbanos, como la mejora de la iluminación de la plaza Sant Bartomeu, la instalación de bancos en la zona peatonal situada detrás del Auditorio y el cambio de bancos en las calles San Francisco y Ferreres Bretó.

En el ámbito tecnológico y de servicios públicos, se plantea la instalación de wifi en el Auditorio Municipal, el Magatzem de la Mar y el Edificio Gótico; la colocación de megafonía fija en el Magatzem de la Mar y en la plaza Sant Bartome; la formación y la dotación a la Policía Local para el uso de un dron; y la instalación de taquillas inteligentes refrigeradas en el mercado municipal.

Deporte y salud

En materia de deporte y salud, se propone la creación de un parque deportivo para personas mayores en la zona del Papa Luna, el marcador LED del anexo cubierto del polideportivo municipal y la colocación de un parque saludable en el paseo Manuel Azaña.

El ámbito económico y comercial también está presente, con propuestas como la actualización de la señalización comercial, el desarrollo de un directorio empresarial del área industrial Abastos-Collet, el arte comercial urbano, y la adquisición de material de la brigada municipal que pueda cederse a las entidades locales.

Por último, destacan iniciativas de carácter social y cultural, como la creación de un banco audiovisual de testimonios (memorial social de Benicarló), la campaña de tenencia responsable de perros, la instalación de una pantalla en la plaza del Mercado para consultar la programación de actos municipales, y la propuesta de una nueva estación de autobuses en la zona del CEIP Àngel Esteban, que mejoraría la conexión y el transporte público.