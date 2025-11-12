Nules concluye el colector industrial con 1,6 millones de inversión
La nueva infraestructura canalizará las aguas de lluvia que recogen los tanques de tormentas del Sector 5 y derivar las residuales a la depuradora
El Ayuntamiento de Nules ha confirmado este miércoles que ya se han recepcionado las obras de construcción del colector 2 y las canalizaciones de reconducción de las aguas pluviales y de evacuación de las residuales de los polígonos industriales Sector 4, Sector 5 y Sector Polar 1, ubicados en los accesos al municipio por la carretera N-340.
Para el concejal de Urbanismo, César Estañol, esta inversión, que ha superado los 1,6 millones de euros, era fundamental para «permitirnos seguir avanzando en el desarrollo de las nuevas zonas industriales, para que de este modo las empresas del municipio puedan seguir ampliando sus instalaciones o lleguen nuevas».
Básicamente, según ha detallado, la intervención va a permitir que, a partir de ahora, toda el agua de lluvia que reciben las áreas ya urbanizadas se derive al barranco Juan de Mora, después de haber sido acopiadas en los tanques de tormentas construidos en el Sector 5, «que se encargarán de laminar esa agua para que a partir de ahora, a través de este colector, desagüen en el mencionado barranco».
En cuanto a las aguas residuales, el nuevo colector permitirá que la red de saneamiento de los polígonos «llegue directamente a la depuradora municipal».
Estañol explica que la recepción de estas obras es la antesala de la conclusión de dos proyectos urbanísticos que están en sus últimas fases de ejecución, la urbanización de los polígonos Sector 5 y Sector Polar 1, que habilitarán suelo industrial para la llegada de nuevas inversiones al municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
- Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
- Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes
- Prolongación de la CV-149: Benicàssim aprueba la expropiación para ampliar la avenida del Ferrocarril
- Protección contra las inundaciones: Benicàssim prepara los diques tras 8 años de gestión
- 22 pueblos de Castellón unen fuerzas para frenar la despoblación
- Un incendio lo cambió todo. Fue un antes y un después': Pep cuelga el casco de jefe de bomberos de Morella tras 33 años: