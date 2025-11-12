Nules concluye el colector industrial con 1,6 millones de inversión

El Ayuntamiento de Nules ha confirmado este miércoles que ya se han recepcionado las obras de construcción del colector 2 y las canalizaciones de reconducción de las aguas pluviales y de evacuación de las residuales de los polígonos industriales Sector 4, Sector 5 y Sector Polar 1, ubicados en los accesos al municipio por la carretera N-340.

Para el concejal de Urbanismo, César Estañol, esta inversión, que ha superado los 1,6 millones de euros, era fundamental para «permitirnos seguir avanzando en el desarrollo de las nuevas zonas industriales, para que de este modo las empresas del municipio puedan seguir ampliando sus instalaciones o lleguen nuevas».

Básicamente, según ha detallado, la intervención va a permitir que, a partir de ahora, toda el agua de lluvia que reciben las áreas ya urbanizadas se derive al barranco Juan de Mora, después de haber sido acopiadas en los tanques de tormentas construidos en el Sector 5, «que se encargarán de laminar esa agua para que a partir de ahora, a través de este colector, desagüen en el mencionado barranco».

En cuanto a las aguas residuales, el nuevo colector permitirá que la red de saneamiento de los polígonos «llegue directamente a la depuradora municipal».

Estañol explica que la recepción de estas obras es la antesala de la conclusión de dos proyectos urbanísticos que están en sus últimas fases de ejecución, la urbanización de los polígonos Sector 5 y Sector Polar 1, que habilitarán suelo industrial para la llegada de nuevas inversiones al municipio.