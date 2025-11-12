Peñíscola estrenará macroparking en Pascua para descongestionar el centro

Peñíscola, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la provincia de Castellón, se prepara para dar un paso decisivo en la mejora de su movilidad urbana. El nuevo aparcamiento disuasorio de la localidad, cuyo objetivo es aliviar los graves problemas de estacionamiento que se repiten cada temporada alta en la Ciudad en el Mar, ya estará listo para la Semana Santa de 2026.

Las obras, adjudicadas a la empresa Pavasal Empresa Constructora S.A.U., avanzan a buen ritmo desde su inicio en septiembre y se prevé su finalización en marzo, según informó este martes el ayuntamiento. Este proyecto forma parte de la actuación número 13 del eje de movilidad sostenible del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), impulsado por el consistorio junto con la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España. La inversión total asciende a 1,5 millones de euros.

El nuevo aparcamiento, situado en la zona de La Cardona, ocupará una superficie de 21.000 m2 y ofrecerá más de 500 plazas para turismos, además de espacios reservados para autocares, una parada de autobús y una zona para el alquiler de vehículos sin motor. También contará con diez puntos de recarga para coches eléctricos, consolidando su apuesta por una movilidad más limpia y sostenible.

"Ampliará la capacidad de aparcamiento del municipio y facilitará la movilidad sostenible, evitando la saturación de vehículos en el núcleo urbano" Andrés Martínez — Alcalde de Peñíscola

Actualmente, los trabajos se centran en la excavación y en la colocación de la base drenante de las plazas de estacionamiento, construidas con adoquines permeables que permitirán la filtración del agua de lluvia y la recarga del acuífero. El diseño incluye zonas verdes y vegetación en forma de arbolado y arbustos, integradas en franjas drenantes y espacios ajardinados. Además, incorporarán mobiliario urbano, bancos y jardineras de hormigón, y un carril bici paralelo al vial principal.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, destacó que se trata de «una actuación estratégica que pretende ampliar la capacidad de aparcamiento del municipio y facilitar la movilidad sostenible, evitando la saturación de vehículos en el núcleo urbano».

Sostenibilidad

Con este nuevo parking disuasorio, el consistorio pretende fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante transporte público desde la zona de estacionamiento hasta los principales puntos de interés turístico, reduciendo la presión del tráfico en el centro histórico y en el entorno de las playas. La medida refuerza el compromiso del municipio con la sostenibilidad y la mejora de la experiencia de los visitantes en uno de los destinos más concurridos del litoral de toda la Comunitat.