Suspendido el 'Verbenazo' del Carnaval de Vinaròs por motivos de organización
La fiesta se celebrará igualmente este sábado con una orquesta y 'deejays'
La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) de Vinaròs ha decidido suspender el Verbenazo 2025, previsto inicialmente este sábado, como antesala de la fiesta de las paellas del domingo, tal como estaba anunciado en un principio. El Verbenazo fue anunciado con un cartel “de lujo” con artistas como Natalia, Raúl, La Fiesta, Isma Nordic, La Mafia &Nahuel Sachak, Boccachico y Marc Sorolla.
Desde la comisión organizadora se ha explicado que “motivos de organización y de seguridad” han obligado a la suspensión de este evento, tal como estaba previsto y que el importe de las entradas adquiridas anticipadamente vía página web será devuelto en su totalidad.
La fiesta se celebrará igualmente la noche y madrugada del sábado al domingo, pero con una verbena con orquesta, varios deejays y un photocall.
Este domingo es el PaellaFest
Este domingo, el Carnaval celebrará el PaellaFest, el encuentro de toda la familia de comparseros del carnaval, con las 32 entidades participantes reunidas en una gran comida de hermandad. Por la tarde, se presentará el cartel del Carnaval 2026 en lo que será el gran preludio de la fiesta.
El Carnaval de Vinaròs 2026 se celebrará del 31 de enero al 16 de febrero, con los dos grandes desfiles los días 14 y 15 de febrero. La temática elegida para esta edición es "Del Mediterrani a la Indonesia". Destacar que también se ha abierto la convocatoria para participar en la Gala Drag del 2026, que se celebrará el 8 de febrero.
