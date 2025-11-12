Vandalizan el mural dedicado a Estellés en la Vall d’Uixó con una pintada política: hasta Vox lo condena

Intolerancia contra el arte. Así podría resumirse la agresión que ha sufrido el mural que la Vall d'Uixó decidió dedicarle al escritor valenciano Vicent Andrés Estellés en el 2024, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento, una obra del ilustrador y grafitero del municipio, José Granero Grajo.

La creación ha amanecido este miércoles con una pintada en su parte central que hace referencia clara y directa a Vox, un acto vandálico que ha generado de inmediato numerosas reacciones de rechazo.

Esta obra artística, realizada en el lateral de una instalación propiedad de la empresa Iberdrola, se encargó en el contexto de la celebración del festival literario Castelló Negre, en el que la Vall d'Uixó participó, entre otras propuestas, con una actividad infantil que relacionaba el cuidado del medio ambiente con la literatura.

Retrato del poeta como imagen principal

El mural, que representa el perfil montañoso de la ciudad, incluye un fragmento de un poema dedicado por Estellés a la Vall d'Uixó, con un retrato del poeta como imagen principal, la parte que se ha visto afectada por la pintada.

El autor de esta creación, en cuanto ha sido conocedor de la agresión contra su obra ha señalado que «es una pena que tachen estas intervenciones artísticas que tienen un gran valor cultural que nos enriquece a todos», a lo que añade que «el respeto debería estar por encima de los ideales políticos de cada uno».

"Un ataque a nuestra cultura y lengua"

El Ayuntamiento no ha tardado en condenar el ataque, que se suma a otro que sufrió el mural realizado la carretera de Segorbe y que hacía referencia a la historia del barrio Toledo, consideran que «son un ataque a nuestra cultura, nuestra lengua y la convivencia social».

Desde el consistorio inciden en que este tipo de acciones «suponen una falta de respeto al patrimonio de todas y todos y dañan las obras creadas con cariño y talento por tres autores locales, que han llenado de color y significado nuestras calles».

En un comunicado hecho público por el Ayuntamiento, reafirman «nuestro compromiso con el respeto, la cultura y la libertad de expresión, y trabajaremos para restaurar los murales y continuar haciendo de la Vall una ciudad viva, abierta y orgullosa de su identidad».

Rechazo del concejal de Vox

El portavoz del grupo municipal de Vox en la ciudad, Valentín López, en una publicación de redes sociales ha asegurado que «Vox en ningún momento es responsable de este tipo de vandalismo, es más, como máximo responsable en la Vall, lo condeno», aunque también ha hecho referencia a una pintada que sufrió en su día la persiana del acceso principal de su sede en la localidad en la que se leía: «Palestina libre. Fuck Israel», pidiendo la condena del gobierno municipal.