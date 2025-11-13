15 municipios de Castellón refuerzan la seguridad en el campo con guardas rurales

La Diputación Provincial de Castellón pone en valor el trabajo de los guardas rurales para mejorar la seguridad de las explotaciones agrícolas. La vicepresidenta de la institución provincial, María Ángeles Pallarés, se ha trasladado a la Jana para comprobar el éxito de este servicio implantado por este Gobierno Provincial en 2024 con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar robos en las explotaciones agrícolas de los municipios más pequeños.

“Se trata de un servicio esencial para nuestros pueblos, especialmente para aquellos que cuentan con una fuerte actividad agrícola y una amplia superficie de cultivo”, ha señalado la vicepresidenta, quien ha destacado que “la presencia de las guardas rurales refuerza el trabajo de quienes cada día cuidan y hacen prosperar nuestra tierra”.

Así, el municipio de la Jana es uno de los 15 municipios beneficiarios de esta segunda convocatoria de ayudas destinada a ayuntamientos para el servicio de vigilancia de guardas rurales, “una medida crucial para proteger la producción agrícola, evitar robos y actos vandálicos y asegurar la viabilidad de nuestras producciones”, ha indicado María Ángeles Pallarés.

Los pueblos beneficiados

A La Jana se unen como beneficiarios de este servicio de vigilancia para el presente ejercicio, y que ya está en marcha, Traiguera, San Rafael del RíoSant JordiCanet lo RoigRossellCàlig, Vall d’Alba, XilxesLa LlosaBenllocSant MateuLes UseresLa Salzadella y les Coves de Vinromà.

“En el equipo de Gobierno Provincial somos conscientes de los problemas que afectan a la gran mayoría de los pueblos, como son los robos en el campo, y por ello este año hemos aumentado el presupuesto un 50%, hasta los 300.000 euros, así como el número de localidades beneficiarias de este servicio de guarda rural que resulta necesario en nuestra tierra”, ha destacado la vicepresidenta.

Y es que en 2024 solo se pudieron beneficiar de estas ayudas los municipios de menos de 3.000 habitantes. Este año, la Diputación de Castellón ha ampliado las ayudas a los municipios de menos de 5.000 habitantes sin servicio de vigilancia y cuyo término municipal tenga un mínimo de un 30% de superficie cultivada.

“Es fundamental que todos los municipios puedan garantizar la seguridad en sus explotaciones agrícolas. Con estas ayudas conseguimos reforzar la vigilancia y el control en el campo, ofreciendo más tranquilidad a nuestros agricultores y damos respuesta a uno de los problemas que más preocupa a los castellonenses”, ha subrayado Pallarés.

Además de la protección del campo, estas ayudas también permiten fomentar el empleo y contribuir así al desarrollo rural y a fijar población en los municipios más pequeños. Por lo que la vicepresidenta de la Diputación de Castellón ha insistido diciendo que “cada euro invertido en el medio rural es una inversión en futuro, en empleo y en mantenimiento de la vida de nuestros pueblos”.