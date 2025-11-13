Foro nacional: La alianza entre ciudadanos y científicos impulsa la gestión ambiental en Castellón

Cerca de un centenar de personas asistieron este jueves a la primera edición del Foro Nacional de Ciencia Ciudadana, celebrado en el edificio Tempus Blue Tech Zone de Orpesa y que dejó un mensaje claro: Castellón cuenta con una red ciudadana capaz de generar datos ambientales esenciales para anticipar lo que ocurre en el territorio.

La jornada mostró cómo vecinos, voluntarios, científicos y consistorios colaboran ya en iniciativas que permiten detectar plagas, analizar el litoral, estudiar el cambio climático y monitorizar humedales con una precisión inédita.

El foro, organizado por la Universitat Jaume I y el Ayuntamiento de Orpesa, reunió proyectos con impacto real en toda la provincia, desde la red meteorológica de Avamet -que ya suma 62 millones de visitas en 2025 y casi 800 socios activos- hasta Mosquito Alert y Observadores del Mar, que aportan datos clave sobre plagas y biodiversidad marina.

Las experiencias rurales de Els Ports y Vilafranca, impulsadas por Alifara -un proyecto de salud comunitaria- y por laboratorios ciudadanos, se sumaron a la monitorización del Prat, donde vecinos y turistas envían mediciones analizadas en un programa de la NASA para estudiar por satélite la evolución del agua, según explicó el edil de Sostenibilidad Ambiental de Torreblanca, Joel Antoni.

También destacó la recuperación del pastoreo extensivo, que ha devuelto las vacas tras dos décadas, favorecido la biodiversidad y la prevención de incendios.

En la apertura del acto, el alcalde de Orpesa, Rafael Albert, destacó que el encuentro «celebra la unión entre el conocimiento científico y la participación ciudadana; la ciencia ciudadana implica muchos ámbitos, entre ellos la educación ambiental, la salud pública o la innovación social, e implica a todos para formar parte de un futuro más sostenible». También intervinieron el director general de Innovación, Juan José Cortés, y el vicerrector de Innovación de la UJI, David Cabedo, quienes valoraron la importancia de acercar la ciencia a todos los municipios y reforzar su utilidad social. La ponencia inaugural del catedrático Josep Perelló defendió una investigación abierta basada en la filosofía «nunca lo hagas solo».

A la vanguardia

El director del foro, Xavier Ginés, subrayó que Orpesa se sitúa en la vanguardia autonómica en ciencia ciudadana gracias al impulso de proyectos que permiten crear políticas públicas basadas en datos reales del territorio. Por su parte, la vicealcaldesa, Araceli de Moya, reforzó la apuesta municipal por este campo emergente al subrayar que estas iniciativas «convierten al ciudadano en protagonista y pueden ayudar a los ayuntamientos a ser más eficaces en la resolución de sus problemas».

Entre los asistentes se encontraban también representantes empresariales y del ecosistema innovador provincial, como el empresario Eugenio Calabuig; y el presidente de CEEI Castellón, Ignacio Sáinz de Baranda.