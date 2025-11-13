Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del aula al Ayuntamiento: estudiantes crearán un chatbot en Almassora

El alumnado del IES Álvaro Falomir desarrollará un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la atención y los servicios municipales

La alcaldesa y concejala de Nuevas Tecnologías, María Tormo, junto al concejal de Educación, Vicente Blay Casino; al director del área de Tecnología del instituto, Julio Pacheco; y a la directora del centro, Esperanza Moliner, ha visitado el centro lanzándoles a los estudiantes el reto de crear un chatbot para la página web municipal.

Redacción Mediterráneo

El Ayuntamiento de Almassora y el IES Álvaro Falomir ultiman la firma de un convenio de colaboración educativa para que el alumnado de ciclos formativos del ámbito tecnológico y electrónico pueda desarrollar proyectos de innovación aplicados a la administración local. La iniciativa surge a raíz de la nueva normativa educativa que promueve que los centros formativos trabajen en proyectos reales con entidades públicas o empresas, fomentando así la conexión entre formación y práctica profesional.

La alcaldesa de Almassora y concejala de Nuevas Tecnologías, María Tormo, junto al concejal de Educación, Vicente Blay Casino; al director del área de Tecnología del IES Álvaro Falomir, Julio Pacheco; y a la directora del centro, Esperanza Moliner, ha visitado el centro para anunciar al alumnado el que será el primer proyecto, lanzándoles el reto de crear un chatbot para la página web municipal.

Se trata de una aplicación de inteligencia artificial capaz de simular conversaciones humanas y ofrecer información automática sobre trámites, servicios, programación cultural y otros contenidos de interés ciudadano.

Según ha explicado la alcaldesa, esta colaboración “permitirá impulsar el talento local, promover la innovación tecnológica en la administración y a la vez ofrecer al alumnado una experiencia práctica real en el desarrollo de soluciones digitales útiles para el municipio”.

“En Almassora creemos firmemente que el progreso nace del talento, y ese talento está en nuestras aulas. Por eso, el Ayuntamiento y el IES Álvaro Falomir hemos decidido unir fuerzas a través de un convenio de colaboración”, ha resaltado Tormo, quien ha subrayado que esta nueva herramienta permitirá mejorar la atención ciudadana ofreciendo información útil de manera inmediata, además de contribuir a la modernización digital de la administración local.

Teniendo en cuenta el acuerdo de colaboración, los proyectos se ejecutarán en el marco del proceso educativo, bajo la supervisión del profesorado del centro, aplicando metodologías activas de aprendizaje basado en proyectos (ABP) y con la colaboración técnica del personal municipal designado.

