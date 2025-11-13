Burriana recuperará la playa que el mar borró: luz verde del Gobierno a un histórico proyecto para proteger la costa

Paso fundamental para hacer realidad una de las grandes reivindicaciones de Burriana para proteger su litoral y hacer frente a la regresión marina.

Casi tres años después de que la Dirección General de Costas iniciara el procedimiento para evaluar el impacto ambiental de la actualización del proyecto para regenerar la playa sur, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha formulado la necesaria declaración para desbloquear las obras, tal como apareció publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Un esperado avance reclamado desde hace meses por el Ayuntamiento, cuyo alcalde, Jorge Monferrer, se desplazó expresamente a Madrid este verano, como publicó Mediterráneo, para reclamar en persona al Gobierno más agilidad en la tramitación de este proyecto, entre otros.

Regresión de más de 100 metros

Es una intervención clave para reforzar las defensas costeras frente a la erosión de una zona muy vulnerable ante el impacto de los temporales, como es la de la Serratella. Hasta el punto de que la playa sur ha sufrido una regresión de más de 100 metros con el paso del tiempo.

Según expone el anuncio publicado en el BOE, esta regeneración de la playa sur la conseguirán a través de la creación de una nueva playa artificial. En la actualidad, el área de actuación se corresponde con una zona del litoral «completamente rigidizada, mediante una escollera, que delimita y separa la zona terrestre y marítima, en la que no existe ninguna acumulación de arena, ya que el dique sur del puerto de Burriana interrumpe por completo el transporte de sedimentos en dirección sur».

Por ello, el objetivo principal de la iniciativa es mitigar los efectos de los temporales sobre la carretera situada al sur del puerto de la ciudad y las viviendas contiguas para disminuir así su vulnerabilidad frente a inundaciones, «recuperando una playa desaparecida por el efecto erosivo y la falta de aporte de sedimentos, como consecuencia de la construcción del puerto de Burriana y otras infraestructuras portuarias situadas aguas arriba», especifican.

El tramo costero en el que incidirán es el que va entre el dique sur del puerto y la depuradora. La intervención consiste en el aporte de unos 380.000 m³ de arena en un tramo de costa de unos 840 metros de longitud, entre el dique sur del puerto de Burriana y un dique de nueva construcción, de 330, perpendicular a la costa.

La cota de diseño de la berma de la playa se establece en más de 2,80 metros y la anchura mínima de playa será de 45. Inicialmente, «el proyecto se planteaba con toda la playa activa, aunque en la adenda, el promotor indica que en el proyecto definitivo se incluirá la creación de un cordón dunar en la nueva playa», puntualizan.

Arena de otros municipios

Del volumen total aproximado de arena necesaria, unos 300.000 m³ procederán del dragado del entorno de la bocana del puerto de Burriana (unos 40.000 m³ están ya acopiados en superficie) y el resto procederá de préstamos autorizados de canteras próximas al proyecto, situadas en Onda, Torreblanca y Casinos (Valencia).

Como intervenciones complementarias, plantean crear un nuevo acceso a la playa o acondicionar la zona peatonal, así como una serie de actuaciones para que el proyecto no genere afecciones sobre el punto de vertido de la EDAR de Burriana, la salida de un canal y la rampa de la escuela de vela.

En la entrevista al alcalde que publicó este diario el domingo, Monferrer lamentaba que, hasta ese momento, el ministerio «tiene la competencia para proteger la playa, pero no han movido ni un solo dedo y la han dejado a merced de los temporales». «Son obras urgentes a las que se había comprometido el Gobierno», afirmó.