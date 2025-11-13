Burriana renova les butaques de La Mercè després de reparar les goteres de la coberta
Les actuacions busquen solucionar els problemes de filtracions i millorar la comoditat dels assistents abans de la proclamació de les reines falleres 2026
L'Ajuntament de Burriana, a través de la regidoria d'Interior i Manteniment d'edificis públics, ha executat actuacions de segellament i reparació a la coberta del Centre Municipal de Cultura (CMC) La Mercè. Aquests treballs s'han realitzat com a mesura urgent per a tallar els problemes crònics de filtracions i goteres que l'immoble arrossegava des de feia més de deu anys. Aquest deteriorament havia afectat greument elements de l'interior, com la tarima de l'escenari i diverses butaques de l'auditori.
L'edil d'Interior i Manteniment d'edificis públics, Suni Fandos, ha prioritzat el segellament de la coberta per a eliminar l'entrada d'aigua. Una vegada frenades les filtracions, s'ha procedit a la reparació i renovació del mobiliari danyat de l'interior.
En aquest sentit, i davant la imminent celebració de la Proclamació de les Reines Falleres de 2026, Laura Sendra i Ana Olivas, el consistori ha procedit a renovar 120 butaques de l'auditori, que compta amb una capacitat total de 300 seients. Només aquesta actuació, orientada a millorar la comoditat dels assistents als diferents esdeveniments previstos, ha comportat una inversió superior als 7.000 euros.
El Centre Municipal de Cultura La Mercè de Burriana està ubicat a l'antic convent de la Mercè i alberga la Biblioteca Pública Municipal, el Museu Arqueològic comarcal de la Plana Baixa, dues sales d'exposicions, una sala d'audicions i conferències, i un jardí on s'exposen peces arqueològiques.
Altres actuacions
Les actuacions de l'executiu municipal per a evitar les goteres en el CMC La Mercè se sumen a les ja realitzades durant aquesta legislatura en altres immobles municipals que presentaven problemes de conservació, com l'Arxiu Municipal, l'antic Pavelló de la Bosca, el Trinquet Municipal o el Cementeri.
L'edil d'Interior i Manteniment d'edificis públics, Suni Fandos ha manifestat que“la inversió realitzada és fonamental per a protegir un dels nostres espais culturals més emblemàtics i posar fi a un problema heretat. No només hem segellat les filtracions per a preservar l'estructura i el mobiliari, sinó que hem assegurat la comoditat dels assistents amb la renovació de 120 butaques que estaven molt deteriorades”.
