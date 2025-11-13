Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Burriana renova les butaques de La Mercè després de reparar les goteres de la coberta

Les actuacions busquen solucionar els problemes de filtracions i millorar la comoditat dels assistents abans de la proclamació de les reines falleres 2026

El consistori ha procedit a renovar 120 butaques de l'auditori, que compta amb una capacitat total de 300 seients.

Concha Marcos

L'Ajuntament de Burriana, a través de la regidoria d'Interior i Manteniment d'edificis públics, ha executat actuacions de segellament i reparació a la coberta del Centre Municipal de Cultura (CMC) La Mercè. Aquests treballs s'han realitzat com a mesura urgent per a tallar els problemes crònics de filtracions i goteres que l'immoble arrossegava des de feia més de deu anys. Aquest deteriorament havia afectat greument elements de l'interior, com la tarima de l'escenari i diverses butaques de l'auditori.

L'edil d'Interior i Manteniment d'edificis públics, Suni Fandos, ha prioritzat el segellament de la coberta per a eliminar l'entrada d'aigua. Una vegada frenades les filtracions, s'ha procedit a la reparació i renovació del mobiliari danyat de l'interior.

En aquest sentit, i davant la imminent celebració de la Proclamació de les Reines Falleres de 2026, Laura Sendra i Ana Olivas, el consistori ha procedit a renovar 120 butaques de l'auditori, que compta amb una capacitat total de 300 seients. Només aquesta actuació, orientada a millorar la comoditat dels assistents als diferents esdeveniments previstos, ha comportat una inversió superior als 7.000 euros.

El Centre Municipal de Cultura La Mercè de Burriana està ubicat a l'antic convent de la Mercè i alberga la Biblioteca Pública Municipal, el Museu Arqueològic comarcal de la Plana Baixa, dues sales d'exposicions, una sala d'audicions i conferències, i un jardí on s'exposen peces arqueològiques.

L'Ajuntament de Burriana, a través de la regidoria d'Interior i Manteniment d'edificis públics, ha executat actuacions de segellament i reparació a la coberta del Centre Municipal de Cultura (CMC) La Mercè.

Altres actuacions

Les actuacions de l'executiu municipal per a evitar les goteres en el CMC La Mercè se sumen a les ja realitzades durant aquesta legislatura en altres immobles municipals que presentaven problemes de conservació, com l'Arxiu Municipal, l'antic Pavelló de la Bosca, el Trinquet Municipal o el Cementeri.

L'edil d'Interior i Manteniment d'edificis públics, Suni Fandos ha manifestat que“la inversió realitzada és fonamental per a protegir un dels nostres espais culturals més emblemàtics i posar fi a un problema heretat. No només hem segellat les filtracions per a preservar l'estructura i el mobiliari, sinó que hem assegurat la comoditat dels assistents amb la renovació de 120 butaques que estaven molt deteriorades”.

