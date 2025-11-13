Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables

Imagen dantesca e insalubre la que se encontró la propietaria de una vivienda en la playa de Moncofa que ha estado okupada durante cinco años. La justicia ha echado del domicilio a la anterior inquilina, pero su huella sigue muy presente al dejar tras de sí una casa de los horrores, donde convivía con 30 gatos y acumulaba una ingente cantidad de residuos.

Los daños son innumerables en una vivienda que ha acabado convertido en un auténtico estercolero.

Galería de imágenes: Así ha quedado la casa de Moncofa tras 5 años okupada / M. Á. Sánchez

Kathy Díaz, propietaria de la vivienda que ha estado inquiokupada, ha denunciado que “este tipo de situaciones no se pueden consentir: suciedad extrema, excrementos por toda la casa, mobiliario destruido y catorce gatos abandonados a su suerte, ya que la inquiokupa se ha llevado consigo otros quince felinos”.

Díaz denuncia que “no se trata de un caso invisible. El Ayuntamiento de Moncofa y los Servicios Sociales tenían conocimiento de esta situación desde hace más de dos años. Pese a ello, no activaron ningún protocolo efectivo ni en materia de salud pública ni en bienestar animal. La vivienda se ha degradado hasta límites insalubres sin que ninguna administración interviniera”.

“Quien sí ha estado a la altura ha sido la asociación Gats Senda Sostre, que ha colaborado con Aprovij para poner a salvo a los 14 gatos abandonados, víctimas también de esta ocupación”, señala la propietaria.

"Esto es impunidad"

Cabe remarcar que Kathy Díaz, presidenta de Aprovij (Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica), denuncia que la inquiokupa está protegida por el Real Decreto 11/2020. Díaz no se anda con rodeos: “Esto no es vulnerabilidad. Esto es impunidad. Esto es lo que han protegido: a quien revienta una casa, abandona animales y destroza un hogar. No a quien lo ha construido con su esfuerzo.”

“Este no es un final feliz. Es una denuncia pública. La denuncia de un sistema que, con el paraguas del RD 11/2020, ha dejado desprotegidos a miles de propietarios, criminalizándolos por querer recuperar lo que es suyo. La vivienda fue alquilada legalmente por 300 euros mensuales. Hoy, tras más de cinco años sin cobrar nada y con daños que superan cualquier lógica, la inquiokupa se va sin consecuencias”, expresa Díaz.

Desde Aprovij se exige que este caso sirva para frenar la posible prórroga del RD 11/2020 prevista para diciembre. “El sufrimiento de miles de familias no puede seguir siendo ignorado mientras se protege a quien incumple sistemáticamente las normas de convivencia y destruye propiedades impunemente”, concluyen.