Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: "Vivir aquí es como si te tocara la lotería"
El municipio ha trabajado en la adecuación de tres viviendas que ahora el consistorio alquila a precios reducidos
El alcalde reivindica la bondad de vivir en la localidad, con colegio propio y escuela infantil
En una pequeña localidad del interior de Castellón, el ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa para atraer nuevas familias mediante viviendas de alquiler social.
Fanzara es una pequeña población de 300 habitantes de la comarca del Alto Mijares que ofrece a quienes la eligen como su hogar atención social, conciliación, comercios, conexiones inmejorables y oportunidades.
Beneficios que ahora se nutren, además, de una oferta de viviendas con alquiler social que el Ayuntamiento ha hecho pública para captar a más familias que deseen convertir a este pueblo único en su hogar.
Marc Diago, alcalde de Fanzara, está convencido de que “poder vivir en nuestro pueblo es como si te tocara la lotería”. Y ahora hay tres familias que están más cerca de conseguirlo. “Hemos sacado a precios de alquiler accesible tres viviendas dirigidas, principalmente, a familias con hijos. Queremos ofrecer un hogar a nuevos vecinos y también fijar población con la llegada de nuevos niños. Porque aquí no solo tenemos viviendas, también tenemos colegio y una escuela infantil con atención para los más pequeños”.
Plazo abierto hasta el 19 de noviembre
Diago está convencido de que esta convocatoria “solo puede salir bien”. “Somos un pueblo abierto, que desea compartir todo lo bueno que tiene, dar la oportunidad a familias de crear un hogar”. Y pueden solicitarlo hasta el próximo 19 de noviembre presentando su solicitud a través de la sede electrónica. “Cualquier duda, cuestión o información que quieran ampliar, pueden contactar con el ayuntamiento porque atenderemos puntualmente a las familias que lo requieran. Lo que deseamos es que aprovechen esta convocatoria porque su llegada será beneficiosa para nuestro pueblo, porque Fanzara es garantía de futuro y oportunidades”, ha manifestado el alcalde.
