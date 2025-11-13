Transportes adjudica por 28,6 millones de euros la mejora de la N-340 en Orpesa

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudica por un total de 28.580.833,44 euros las obras para mejorar, acondicionar y reordenar los accesos entre los kilómetros 992,100 y 998 de la N-340, a su paso por Orpesa.

Tras el enorme interés que despertó la licitación de los trabajos en el mes de mayo, al presentarse ni más ni menos que 20 empresas de toda España, la compañía que finalmente acometerás las tareas es la madrileña Aldesa Construcciones. Su puja resultó ser la oferta con mejor relación para la Administración, según las condiciones establecidas, después de ofrecer una rebaja de cuatro millones respecto al presupuesto de licitación.

Plazo de ejecución de 30 meses

El proyecto salió a concurso por 32,6 millones y lo han adjudicado por 28,6. El plazo de ejecución estimado es de 30 meses.

Las obras abarcarán la reconfiguración de las vías de entrada de la carretera con la construcción de un nuevo enlace en la Renegà, el rediseño del semienlace de Orpesa y la mejora de la conexión con la AP-7 para mejorar las condiciones de circulación y de seguridad vial.

Actualmente, la mayoría de las propiedades colindantes acceden directamente a la N-340 con los consiguientes problemas de seguridad vial. Por ese motivo, esta futura intervención contempla la reordenación de estos accesos.

Mapa de la actuación. / Mediterráneo

Además, el proyecto también incluye el rediseño de alguna de las actuales intersecciones y semienlaces de la Nacional.

Por un lado, en el enlace de la Renegà, en el kilómetro 992,750 diseñarán un nuevo enlace de tipología diamante con glorieta inferior, que permitirá el acceso a este enclave natural y al espacio de kárting.

Por otro, modificarán el semienlace de Orpesa a distinto nivel de tipo media pesa, que cruza la N-340 mediante un paso inferior, por una configuración tipo diamante con pesas, aunque este paso como tal lo mantendrán y seguirá.

Y por último, variarán la intersección en T de acceso a la AP-7 ubicada en el kilómetro 996,8 de la carretera, por un enlace a distinto nivel tipo trompa que cruza la N-340 mediante un paso superior y que permite todos los movimientos posibles entre ambas vías.

Anuncio del ministro en Castelló

Hay que recordar que este reivindicado proyecto para mejorar la seguridad vial en la transitada Nacional lo dio a conocer públicamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 7 de febrero en Castelló, en una jornada organizada por Mediterráneo.

El titular del ramo adelantó que la intención del Gobierno era licitar las obras «durante el primer semestre del año», tal como se produjo a la postre en mayo. «Son unas obras que permitirán mejorar sensiblemente el tráfico en toda la zona al ser una intervención muy necesaria para mejorar los accesos», avanzó el ministro.