La Unión Europea apuesta por Onda con 14 millones de inversión directa

Onda se consolida como un referente europeo en gestión, innovación y sostenibilidad. Gracias a su estrategia de desarrollo urbano, cofinanciada por la Unión Europea, la ciudad está protagonizando una transformación que combina modernidad, patrimonio y bienestar, convirtiéndose en ejemplo de cómo los fondos europeos pueden mejorar la vida de las personas. El Ayuntamiento ha conseguido captar más de 14 millones de euros para la transformación urbana y sostenible.

Fondos EDIL

En primer lugar, Onda continúa avanzando con paso firme en la ejecución del plan de actuación integrado Onda RecONecta: Digitalización, Resiliencia y Patrimonio, una ambiciosa estrategia cofinanciada al 60% por fondos europeos EDIL del Ministerio de Hacienda. En total, la inversión asciende a 10,7 millones de euros, de los cuales 6,4 millones proceden directamente de la Unión Europea. Este plan se articula en cuatro grandes líneas: Onda Recircula, centrada en la digitalización, el comercio y la economía circular; Onda Revive, orientada a la movilidad sostenible y la renaturalización urbana; Onda Revitaliza, dedicada a la rehabilitación del patrimonio y los equipamientos culturales; y Onda Reintegra, para promover vivienda asequible y formación para el empleo.

Gracias a estos proyectos, Onda impulsa un modelo de desarrollo urbano sostenible, integrador y centrado en las personas, que refuerza su identidad como ciudad europea moderna y cohesionada.

En paralelo, el Ayuntamiento ha situado a la ciudad en el mapa europeo gracias a su participación en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, celebrada en Bruselas. Este foro, organizado por la Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones, reúne cada año a expertos y responsables locales para debatir sobre el futuro de las ciudades sostenibles.

La presencia de Onda en Bruselas refuerza su visibilidad internacional y consolida la colaboración con otros municipios europeos a través de la Agenda de Trabajo en Bruselas, desarrollada junto a la Fundació Universitat Jaume I Y Empresa (FUE-UJI).

Innovar con ADN cerámico

Además, la Unión Europea ha vuelto a reconocer el potencial innovador de Onda con la financiación del proyecto Ceramic+City, enmarcado en el programa de Compra Pública Innovadora (CPI), que promueve la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).

Onda ha recibido la mayor subvención de toda la Comunitat Valenciana, con un importe de 320.000 euros a través de las ayudas Feder. El objetivo de la iniciativa es aplicar la cerámica avanzada al diseño de espacios urbanos más sostenibles, saludables y eficientes, reforzando así la conexión entre la industria cerámica local y la innovación municipal.

Cuentas con mirada europea

Por otra parte, el Ayuntamiento ya trabaja en la elaboración de los presupuestos municipales de 2026, que consolidarán la hoja de ruta marcada por los fondos europeos. Estas cuentas priorizan la educación, la sostenibilidad y la eficiencia energética, con inversiones como el plan de climatización y renaturalización de los colegios, la ampliación del programa Onda Bonica+Natural y las acciones financiadas con el plan de actuación integrado EDIL.

Según la alcaldesa, Carmina Ballester, «queremos unos presupuestos que sigan transformando Onda con proyectos útiles y pensados para mejorar la vida de nuestros vecinos». Asimismo, la munícipe destaca que «cada euro invertido debe tener un retorno directo en bienestar, empleo y oportunidades para los ondenses».

Con todo, el Ayuntamiento continúa aplicando una gestión rigurosa que permite ejecutar grandes proyectos sin aumentar la presión fiscal sobre las familias. A través de sus proyectos (desde la rehabilitación del patrimonio hasta la movilidad sostenible, pasando por la innovación cerámica), el municipio demuestra que las ciudades medianas también pueden liderar la transición verde y digital europea. Porque, en palabras de la primera edila Ballester «cuando la Unión Europa apuesta por Onda, gana toda la ciudad».