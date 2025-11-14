Burriana activa su plan policial para tener más patrullas a pie de calle

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha la reestructuración de la Policía Local para reforzar la proximidad, tener más patrullas a pie de calle y una mayor interacción directa de los agentes y los vecinos. Cabe reseñar que el alcalde, Jorge Monferrer, ya avanzó esta actuación en la entrevista en exclusiva concedida a Mediterráneo, en la que explicó que, tras romper el pacto de gobierno con Vox y asumir personalmente la competencia de Seguridad, hasta entonces en manos de un concejal de ese partido, una de las primeras líneas de trabajo a seguir sería precisamente la reorganización de la Policía Local para impulsar un modelo más próximo, eficaz y coordinado. Del mismo modo, supone la activación de uno de los compromisos incluidos en el programa electoral del Partido Popular.

El eje principal de esta reestructuración es la potenciación del área de prevención, conocida como Prevenpol para mejorar la atención y el seguimiento de toda la ciudad mediante la comunicación y la búsqueda activa de soluciones. Entre sus funciones figuran las vigilancias específicas, la mediación en conflictos vecinales y la coordinación con otros servicios externos, incluidos los cuerpos policiales de distintos ámbitos.

Protagonismo del vecino

La reestructuración incorpora también nuevas herramientas de trabajo ya que se intensificarán las visitas a comercios, gestionadas a través de un módulo específico de la aplicación policial Vinfopol que permitirá asegurar regularidad y eficacia. Además, se implantará la figura del Vecino de Referencia, un enlace directo entre agentes y ciudadanía que ayudará a canalizar información útil y detectar necesidades en cada barrio.

La reorganización incorpora la integración de la Policía Rural dentro de Prevenpol, lo que favorecerá una atención más flexible tanto en el casco urbano como en las zonas agrícolas. Asimismo, se han definido nuevos mecanismos de cooperación entre diferentes áreas del cuerpo, con el fin de optimizar recursos. Los Poblados Marítimos también recibirán una atención reforzada durante los días laborables para garantizar un seguimiento más constante.

El alcalde, Jorge Monferrer, destacó que esta reestructuración «es un paso más para cumplir la palabra dada a nuestros vecinos» y subrayó que con esta nueva organización «garantizamos que nuestros agentes estén patrullando y sean más visibles en cada zona de la ciudad, conozcan de primera mano las necesidades de los vecinos y estos cambios se traduzcan en mayor eficacia, más seguridad y más tranquilidad».