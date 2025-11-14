Canet lo Roig aprova un pressupost per a 2026 d’1.164.215 euros
Destinen una partida de 333.382 euros a inversions
L'Ajuntament de Canet lo Roig ha aprovat el pressupost municipal per a l'exercici econòmic de 2026 per import d'1.164.215 euros que compta amb una partida de 333.382 euros destinada a inversions.
L'alcaldessa, María Ángeles, destacava el caràcter inversor dels comptes municipals al mateix temps que agraïa el treball i esforç fet pel Govern municipal i l'equip tècnic del consistori canetà.
"Aprovem un pressupost municipal important per a emprendre la segona part de la legislatura que serà tan important com la primera perquè seguim treballant de valent perquè Canet lo Roig tinga tots aquells servicis i infraestructures necessàries que ens demanden les veïnes i veïns del municipi", explicava. "Un pressupost que no ha sigut fàcil de fer perquè com tot el món sap, a l'infrafinançament al qual ens sotmet el Govern central, s'afegix el fet que no tenim pressupostos generals de l'Estat des de fa tres anys, cosa inaudita en país com el nostre", afegia.
En relació a les inversions aprovades cal destacar la Digitalització del Cicle Integral de l'Aigua amb 201.060 euros. Una obra subvencionada pel PERTE de la Diputació Provincial de Castelló a excepció de l'IVA que es finança amb fons propis. Recuperem Llars, 62.322 euros. Compta amb una subvenció del 80% de la Generalitat Valenciana i la resta amb fons propis. Reasfaltat de carrers, 70.000 euros amb fons propis.
Pel que fa a la inversió social, cal destacar els 11.200 euros que es destinen a diversos programes i accions que redunden en el benestar de la població canetana. No falta el suport al teixit associatiu de la localitat com a l'Associació de Jubilats (1.500 euros), Banda de Música (14.500 euros), Unió de Joves (3.500 euros), Penya Taurina (14.000 euros), Escola de Futbol Baix Maestrat (1.000 euros), Ateneu Dany Cerebral Adquirit (600 euros), AMPA (1.000 euros), Subvenció BTT (1.000 euros), altres associacions i institucions sense ànim de lucre (500 euros). No falten ajudes a la restauració de fatxades (5.200 euros) o l'aportació al menjador CRA Araboga (2.000 euros), entre altres.
"Un pressupost és un document viu, per tant, està obert a la incorporació de nous projectes i subvencions que es poden produir al llarg de 2026, però amb la seua aprovació marquem ja el full de ruta a seguir com marca la normativa", assenyalava.
Remodelació de la piscina municipal
L'alcaldessa mencionava també, entre altres projectes en els quals està avançant el Govern municipal, la remodelació de la piscina municipal. "S'està treballant intensament per a poder dur a terme l'anhelada remodelació de la piscina municipal, més quan es tracta d'una instal·lació que hem d'actualitzar per fer-la molt més sostenible, entre altres aspectes que seria llarg d'explicar, però com sempre fem, des de la prudència i rigorositat, estem planificant el projecte per a poder executar les obres en un temps prudencial, ja que la despesa és important", finalitzava Pallarés.
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
- Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
- Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables
- Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes
- Burriana recuperará la playa que el mar borró: luz verde del Gobierno a un histórico proyecto para proteger la costa
- Cara a cara con un alcalde de Castellón: reserva toda su semana para resolver dudas sobre la tasa de basuras
- Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería