Explora escenarios de la guerra civil en Castellón: trincheras y combates en realidad aumentada

Mediante geoposicionamiento, el visitante accede a reconstrucciones virtuales en 360º de elementos defensivos de la Línea XYZ, escenario clave de la Batalla de Levante en 1938

Panel en Aín, de la Mancomunidad Espadán Mijares.

Panel en Aín, de la Mancomunidad Espadán Mijares. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

La Mancomunidad Espadán-Mijares ha desarrollado una innovadora aplicación móvil que permite recorrer los vestigios de la Guerra Civil española presentes en su territorio a través de experiencias interactivas de realidad aumentada y virtual. Financiada por la Unión Europea mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) aprobado en 2023.

Disponible gratuitamente en Android e iOS bajo el nombre Espacios de la Memoria, la app ofrece una nueva forma de interpretar el patrimonio bélico de los municipios de Aín, Alcudia de VeoEspadillaSuera y Villamalur.

El presidente de la Mancomunidad, José Medina Lozano, ha mantenido una reunión para informar de esta herramienta a alcaldes y alcaldesas de estos municipios. En la misma, los técnicos responsables del proyecto han explicado todos los detalles.

App de realidad virtual de la Mancomunidad Espadán Mijares.

App de realidad virtual de la Mancomunidad Espadán Mijares. / MEDITERRÁNEO

Mediante geoposicionamiento, el visitante accede a reconstrucciones virtuales en 360º de trincheras, parapetos, nidos de ametralladoras y otros elementos defensivos, integrados en la histórica Línea XYZ, escenario clave de la Batalla de Levante en 1938.

La herramienta incorpora funcionalidades gamificadas como minijuegos, álbumes digitales, retos de preguntas en ruta y visualización de objetos 3D históricos, que permiten registrar visitas, compartir fotos en redes sociales y recrear escenas del conflicto. Todo el contenido se ha elaborado a partir de documentación del Institut Cartogràfic Valencià y documentación histórica elaborada por la empresa Itinerantur y el especialista Carlos Mallench.

La app, diseñada con una imagen gráfica personalizada vinculada a la web turística de Espadán-Mijares, cuenta con un panel de gestión de contenidos propio y se complementa con un mapa interactivo de Puntos de Interés (POIs) accesible en línea. La experiencia se orienta tanto a turistas como a población local, y busca divulgar de forma rigurosa, respetuosa y didáctica la memoria histórica del territorio.

Esta actuación combina innovación tecnológica, educación patrimonial y diversificación de la oferta turística, fortaleciendo la identidad cultural del interior de Castellón y posicionando la Mancomunidad como destino de turismo histórico de calidad.

La aplicación móvil, que ya se puede descargar a través del enlace oficial o los códigos QR instalados en los cinco municipios, ha sido desarrollada por la empresa Play & Go Experience, contando con una inversión de 45.980 €.

