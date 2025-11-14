La licitación de las obras del CEIP Asunción se queda desierta y la Vall culpa a la Conselleria de Educación

La rehabilitación del CEIP Asunción de la Vall d’Uixó vuelve a enfrentar al gobierno local y al autonómico, después de que en abril se revocara la delegación de competencias para acometer las obras dentro del pla Edificant. Un tema que quedó resuelto poco después de manera favorable para los intereses municipales.

El nuevo conflicto se origina después de que la licitación de las obras se haya quedado desierta y representantes de ambas administraciones se reunieran este viernes para tratar el asunto. Tras ese encuentro, el Ayuntamiento ha hecho público un comunicado en el que se asegura que la Conselleria de Educación «introduce nuevos obstáculos que paralizan de facto el avance del proyecto». La respuesta autonómica ha sido inmediata y contundente al exigir «rigor y seriedad» al gobierno local, al que acusan de dar «información sesgada».

Para comprender esta nueva polémica respecto de las mismas obras, hay que recordar que hace un mes, salvada la mencionada revocación de la delegación de competencias, la plataforma de contratación del Estado publicaba las bases de licitación de las obras, valoradas en 1,4 millones de euros. El plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas acababa el lunes pasado. No se presentó ninguna.

El equipo de gobierno de la Vall considera que la Generalitat es responsable de esa falta de respuesta, por haber introducido discrepancias técnicas con el procedimiento de contratación ya iniciado.

El origen del problema

La versión municipal expone que «pese a que el proyecto contaba con el visto bueno técnico, la Conselleria cuestiona ahora la solución arquitectónica, a pesar de haberla validado hace dos años en conversaciones telefónicas mantenidas con los técnicos municipales, en las que confirmó expresamente la idoneidad del planteamiento».

Desde Educación, donde han criticado «el tono de confrontación del Ayuntamiento», explican que «previamente a que la obra quedara desierta, ya se había producido un aviso desde Infraestructuras en el que se hacía constar que la solución propuesta en el proyecto no era la misma que la de la memoria técnica, que era la que estaba validada por Conselleria».

Apuntan a un escrito de la dirección general del 30 de octubre, en el que se pedía al consistorio «la acreditación de la correspondencia entre el objeto de la obra licitada, el ámbito de actuación conforme al plan Edificant y el cumplimiento de la normativa en aplicación e instrucciones de diseño conforme a la delegación suscrita».

En el comunicado del Ayuntamiento no se hace referencia a ese documento. Sí que hablan de que en la reunión de este viernes «hemos trasladado nuestra profunda preocupación por el hecho de que la Generalitat solicitara la paralización del proceso de licitación, que posteriormente ha quedado desierto», un vacío «provocado directamente por la dilatación de plazos por parte de la Conselleria, que ha dificultado la concurrencia de empresas y la viabilidad económica del proyecto tras el aumento de precios en el sector de la construcción», afirma el gobierno local.

Sobre la reunión, desde Educación afirman que «vista la discrepancia, por parte de los redactores del proyecto se ha reconocido que la propuesta no presentaba una viabilidad completa, por lo que se está planteando una alternativa adecuada técnicamente y se va a proceder a su modificación».

Así las cosas, todo se resume, a efectos prácticos, en que la comunidad educativa, que creía que el inicio de las obras era inminente, se enfrenta a un nuevo retraso para una reforma que llevan años reivindicando, no se sabe por cuánto tiempo más, porque la licitación y contratación del proyecto vuelve al punto de partida desde un punto de tramitación administrativa.