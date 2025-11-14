Onda cubrirá la pista exterior del pabellón municipal para garantizar su uso todo el año

El Ayuntamiento de Onda ha adjudicado a la empresa Licuas, S.A. las obras del techado de la pista exterior del Pabellón Municipal, con una inversión de 449.525 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto permitirá cubrir la actual pista polideportiva, situada junto al pabellón, para garantizar su uso durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas. Esta actuación se enmarca dentro del plan Horizonte Inversor 2024-2027, con el que el equipo de gobierno continúa mejorando y modernizando las infraestructuras municipales.

En palabras del concejal de Deportes, José Vicente Iserte, “seguimos mejorando las instalaciones deportivas de Onda con inversiones que piensan en el bienestar y el futuro de nuestros vecinos”. Además, ha subrayado que “esta actuación dará respuesta a una reivindicación histórica de los clubes y usuarios del pabellón, que a partir de ahora podrán entrenar y competir en mejores condiciones”.

Detalles del proyecto

La nueva estructura metálica contará con una cubierta de paneles aislantes diseñada para proteger la pista del sol y la lluvia, reduciendo el mantenimiento y alargando su vida útil. Asimismo, el techado incluirá sistemas de evacuación de aguas pluviales, señalización y protecciones acolchadas en los pilares, garantizando la máxima seguridad para deportistas y usuarios.

Gracias a esta intervención, la pista multiusos se convertirá en un espacio plenamente operativo durante todo el año, idóneo tanto para la práctica del deporte base como para eventos y actividades municipales.

Plan de mejora deportiva

Esta obra forma parte del plan integral de mejora de las instalaciones deportivas municipales, que ya ha permitido renovar el campo de fútbol El Olímpic, el Pabellón Municipal, el campo Enrique Saura y el Casal Jove, entre otros espacios.

Entre las actuaciones ya concluidas destacan la renovación del sistema de riego de El Olímpic, la rehabilitación exterior del Pabellón Municipal o la mejora de gradas y accesos en distintas instalaciones. “Cada actuación forma parte de una estrategia global para modernizar nuestras instalaciones y hacer del deporte un motor de convivencia, salud y orgullo para los ondenses”, ha concluido Iserte.