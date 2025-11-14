Peñíscola solicita al obispo mediar ante el Vaticano por la «dignidad» del Papa Luna

El Ayuntamiento de Peñíscola y la Asociación de Amigos del Papa Luna (AAPL) se han unido para solicitar al obispado de Tortosa su colaboración para pedir al Vaticano la restitución de la dignidad de Benedicto XIII. El Papa Luna fue considerado el antipapa y el pontífice del cisma de Occidente. El alcalde, Andrés Martínez; la concejala de Cultura, Lidia Herrero; y representantes de la AAPL se reunieron ayer con el obispo de Tortosa, Sergi Gordo Rodríguez, para trasladarle la petición de colaboración.

Martínez subraya que desde el consistorio mantienen un compromiso firme y «alentados por Juan Bautista Simó y la junta de la asociación, seguimos en nuestro empeño compartido de devolver la dignidad al Papa Luna». El objetivo, asegura es «que nuestra solicitud llegue a Roma de la mano de la propia Iglesia en nuestro territorio y es por ello que solicitamos la colaboración del obispo de la diócesis a la que pertenecemos, porque estamos convencidos de que juntos finalmente podremos ser escuchados por el Santo Padre».

El Papa Luna es uno de los personajes más emblemáticos de la historia de Peñiscola. / Mediterráneo

Tras el encuentro de ayer, «el siguiente paso es sumar esfuerzos de las administraciones públicas tanto de la Comunitat Valenciana como de Cataluña, comunidad donde se encuentra nuestro obispado, para recordar al Vaticano que en España tienen este tema pendiente», indicó.

Iniciativa previa en Aragón

A Peñíscola y Aragón les une la figura del Papa Luna. La primera es la localidad donde murió y la segunda es la tierra en la que nació, concretamente en Illueca. En Aragón, precisamente, es donde se gestó la idea de reivindicar su rehabilitación para que deje de ser considerado el antipapa. A principios de 2019 se reunieron los cinco obispos de Aragón y acordaron dirigirse a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. De esta forma, respondieron a la carta del Ayuntamiento de Illueca, la cual les solicitaba colaboración e implicación en tal rehabilitación.

Esta propuesta de los obispos aragoneses se sumaba a la que ya había abierto la AAPL. Por lo tanto, ahora la Ciudad en el Mar está replicando la petición de colaboración y el primer paso ha sido acudir al obispado de Tortosa.