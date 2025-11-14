Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un pueblo de Castellón reconoce a su médico de toda la vida: “Por sus manos han pasado multitud de generaciones"

El Ayuntamiento ha rendido homenaje al doctor Enric Cucala con motivo de su jubilación

Homenaje al doctor Enric Cucala.

Homenaje al doctor Enric Cucala. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Cuando un médico se convierte en parte del alma de un pueblo, su despedida marca un antes y un después. Con esta idea en el ambiente y una profunda emoción compartida, el Ayuntamiento de Torreblanca ha rendido homenaje al doctor Enric Cucala, histórico médico y coordinador del centro de salud con motivo de su jubilación.

El gesto, preparado con cariño y en secreto, culminó con la visita de la alcaldesa, Tania Agut, al propio centro sanitario para sorprender al facultativo y entregarle una placa conmemorativa en reconocimiento a sus años de dedicación y servicio a la ciudadanía de parte de todos los vecinos.

La alcaldesa ha destacado la figura del doctor Cucala como un referente de la atención sanitaria en Torreblanca, recordando que “por sus manos han pasado multitud de generaciones, siempre con un trato humano y una sonrisa”.

 “El doctor Cucala ha formado parte de la vida del pueblo. Su profesionalidad, su cercanía y su compromiso con la salud de nuestros vecinos lo han convertido en una persona muy querida por todos”, ha afirmado Agut.

 Con una larga trayectoria profesional, Enric Cucala ha sido durante décadas un pilar fundamental del sistema sanitario local, tanto en la atención a los pacientes como en la coordinación del equipo médico. Su jubilación supone el cierre de una etapa marcada por la vocación de servicio y la cercanía con la comunidad.

 El concejal de Sanidad, Francisco Doménech, ha agradecido “los años de entrega, profesionalidad y humanidad que el doctor Cucala ha dedicado a Torreblanca”, deseándole “una feliz y merecida jubilación”.

