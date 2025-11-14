Vivir y trabajar en un pequeño pueblo de Castellón tendrá recompensa: 50 euros mensuales para el alquiler

50 euros mensuales para ayudar a pagar el alquiler a los jóvenes empadronados que residan y trabajen en Montanejos. Es la nueva apuesta social que impulsará el Ayuntamiento de Montanejos para hacer frente al coste de la vivienda para los más jóvenes. El alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas ha anunciado que "en el presupuesto de 2026 que aprobaremos antes de que finalice el año haremos un esfuerzo para incluir esta medida social".

Y es que, según ha relatado el alcalde "el problema de acceso a la vivienda no solo es una realidad en las ciudades, también en los pueblos como Montanejos, es por eso que el Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, aportará un granito de arena para que los jóvenes que viven y trabajan en Montanejos puedan percibir esta ayuda".

Para el Ayuntamiento de Montanejos, teniendo en cuenta que se trata de un municipio con 600 habitantes y un presupuesto limitado, la medida supondrá un esfuerzo económico "que creemos que valdrá la pena para hacer más accesible el alquiler y también como medida social para los jóvenes que están eligiendo residir y trabajar en nuestro municipio".

Y es que el dinamismo turístico de la localidad está propiciando que numerosos jóvenes se queden a vivir y trabajar en el municipio, que en estos momentos tiene una oferta habitacional limitada.